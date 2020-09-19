Туристы, оставляющие мусор в тайских парках, получат его обратно

Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча одобрил нововведение и изъявил готовность лично собирать мусор и отправлять его нарушителям в качестве сувенира. Фото: Instagram.com

Тайский национальный парк Као Яй ввел обязательную регистрацию посещающих его туристов. Кроме имени и фамилии необходимо будет оставить адрес или название гостиницы.

Адрес нужен для того, чтобы администрация парка могла отправить почтой весь оставленный нерадивыми туристами мусор. Причем оплатить пересылку придется получателю.

Тем, кто нарушит новые правила – откажется от регистрации или получения впоследствии посылки – запретят посещать парк. Повторное нарушение может грозить пятью годами тюрьмы и огромным штрафом.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча одобрил нововведение и изъявил готовность лично собирать мусор и отправлять его нарушителям в качестве сувенира.

Као Яй – один из самых посещаемых национальных парков Таиланда. Именно в нем расположен водопад Хэу Нарок, считающийся одной из главных природных достопримечательностей королевства.