«Рижские шпроты» становятся историческим раритетом

В городе Лиепая в Латвии закрылся последний рыбоперерабатывающий завод Фото: Shutterstock

Можно с облегчением вздохнуть, экология в Латвии одержала очередную стратегическую победу. В конце уходящей недели в латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоперерабатывающий завод, выпускавший знаменитые «Рижские шпроты». А ведь старался держаться до последнего. В отличие от всяких там промышленных гигантов, построенных во времена СССР.

Можно помянуть завод «Радиотехника» (легендарные приемники ВЭФ и «Спидола»), Рижскую автобусную фабрику (ныне некогда популярные РАФы заменили «Газели» и прочие микроавтобусы российских сборки и производства), Рижский вагоностроительный завод и, конечно же, главный в СССР производитель вкуснейшей сгущенки Молочно-консервный комбинат в Резекне, чья продукция в Советском Союзе была большим дефицитом, поскольку, по большей части, шла на экспорт.

Теперь вот и шпротам кирдык пришел. Ничего, у нас уже давно производят эти рыбные консервы в Калининграде. Если в первые годы качество продукции было не совсем, то сейчас уже ничем не хуже, а то и получше будет. Так что мы никакого урона не понесли. А латыши? Что латыши. Латыши теперь в Евросоюзе и НАТО. Ну, и там по хозяйству местным помогают в Польше, Германии, Великобритании.

- Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka. В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги, - рассказал журналистам Sputnik Латвия теперь уже бывший владелец Лиепайского рыбоконсервного завода Игорь Крупник. Он с семьей перебрался в Израиль, где намеревается со временем запустить рыбоконсервное производство. И не стоит удивляться, если в Риге вдруг появятся шпроты из Израиля. Калининградские ведь продаются же. И ничего - покупают.

Зато у местного населения в Латвии есть повод гордиться, как они окорот дают русскоязычным. Давеча не какой-нибудь активист общества почитателей «Лесных братьев», а целый вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис похвастался случаем, когда он отказался помочь посетителю больницы только потому, что тот говорил по-русски. Вы ему только про клятву Гиппократа не напоминайте, похоже, на латышский язык ее еще не перевели. Зато он «до костей латыш», и у него даже «есть майка с такой надписью».

Что же касается рыбоконсервного завода в Лиепае, который был открыт еще аж в 1892 году, он сумел пережить две мировые войны, революции в России, перестройку и демократизацию, но период второй независимости Латвии привел его к неизбежному летальному исходу. Причем, еще весной власти Латвии обещали помочь владельцу завода сохранить предприятие, но, как оказалось, обманули. Где теперь работать бывшим сотрудникам предприятия, непонятно. Но это, впрочем, и не наше дело.

Главное – не изменять русофобии и отказываться от проклятого наследия и общего исторического прошлого с Россией. Чтобы иметь повод для гордости и пышаться, как сейчас на Украине. В Юрмале уже допышались. Некогда популярный за счет российских туристов курорт, в котором негде яблоку было упасть, неотвратимо хиреет год от года, а финны, литовцы и эстонцы, приезжающие сюда на отдых, не могут заместить россиян ни финансово, ни количественно.

Есть еще Рижский порт, который пока еще работает. Но и там объемы по перевалке грузов за январь-август нынешнего года упали на 26%. У России собственные мощности появились на Балтике, которые развиваются к тому же, и зачем нам кормить чужих дяденек, да еще проводящих антироссийскую политику, если это все у нас есть.

Нет, конечно, Советский Союз оставил там большое наследие. И еще года 3, а то и все 5 лет, Рижский порт поработает. Там еще Белоруссия грозится, но пока не забирает свои грузопотоки из прибалтийских портов. Но ведь после реакции на выборы со стороны Риги и Вильнюса это уже представляется неизбежным. А потом еще лет пять там оборудование в порту надо будет распиливать. В металлолом целый кран ведь не примут. Так что лет 10 еще в Риге будет чем заняться. Правда, не всем. Ударницам сексуального фронта (в середине 90-х Рига стала столицей секс-туризма для европейцев, но сейчас это звание у Латвии отобрала Украина), например, и приемщикам черного и цветмета. И ни в коем случае не говорить ни с кем по-русски. Все должно последовательно и завершаться в единой логике процесса.

А потом, главное, чтобы последний, кто будет уходить оттуда, не забыл выключить свет. А нам, у кого дома баночка латвийских шпрот есть еще, надо бы не есть «Рижские шпроты», а сохранить, как некий раритет, можно даже сказать, исторический артефакт. Потом будем еще внукам показывать реликвию – была, мол, такая страна, вон что делала. У меня на даче даже приемник транзисторный ВЭФ еще сохранился. А вот «Спидолы» не нашел, уж очень популярна стала после фильма «Ошибка резидента».

Этого ведь больше не будет.