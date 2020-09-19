Страховые компании стали применять дополнительные коэффициенты для оценки водителей, в том числе по половому признаку Фото: Shutterstock

С конца августа в России действуют новые правила тарификации «автогражданки». Как декларировали в ЦБ, главная цель реформы ОСАГО - сделать цену полиса более справедливой. То есть привязать ее к реальному риску попадания конкретного водителя в аварию. Чтобы лихачи платили за полис больше, а аккуратные водители - меньше. Но, помимо этого, в законе появились «иные факторы», которые страховые компании могут применять на свое усмотрение. Один из них – пол водителя. Как он повлияет на стоимость полиса, выяснила «КП».

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДАЖЕ ЦВЕТ МАШИНЫ

Полис ОСАГО все автолюбители покупают каждый год. Но мало кто знает, что влияет на цену. Система оценки сложная. Есть целые таблицы общих коэффициентов, утвержденных ЦБ. Это регион регистрации авто, мощность двигателя, возраст водителя, его стаж за рулем, как часто он попадает в аварии и некоторые другие (подробнее см. «Справка КП»).

С сентября страховым компаниям дали больше свободы. Как показал опрос «КП», теперь они используют до 20 дополнительных факторов. Среди них: семейное положение, наличие детей, марка, модель, цвет машины и даже пол водителя.

- Тарифные факторы различны. Все зависит от статистики конкретной страховой компании, - говорит Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА). - К примеру, полис для владельца спортивного автомобиля красного цвета будет дороже, поскольку по статистике они ездят агрессивнее. При этом люди, у которых есть семья и дети, ездят аккуратнее.

Для каждого фактора страховая компания устанавливает коэффициент, который зависит от того, как он влияет на потенциальную убыточность клиента. Конечную стоимость полиса вычисляют по совокупности всех факторов (и общих, и индивидуальных).

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛУ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!

ЦБ дал страховым компаниям свободу для творчества. Но поставил два жестких ограничения. Во-первых, есть минимальный и максимальный базовый тариф. Заходить за его рамки нельзя. Во-вторых, есть дискриминационные факторы, которые запрещено использовать при расчетах. Это национальность, религия, политические убеждения и должность. Некоторые эксперты посчитали, что в этом списке не хватает пола. Мол, будет несправедливо, если при прочих равных женщины будут платить за полис больше мужчин. Но в страховых компаниях, считают, что это нормально.

- В спорте есть отдельно женские и мужские соревнования - и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий. Аналогично и страховщики вправе использовать те тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца, - считает Евгений Уфимцев.

Отрицать разницу в стиле вождения между мужчинами и женщинами и правда странно. Спросите любого автолюбителя, и он с вероятностью в 90% определит, кто сидит за рулем впереди едущей машины. Статистика этот жизненный опыт подтверждает. Причем в пользу прекрасной половины.

- Пол водителя является статистически значимым фактором. Водители-женщины в целом (когда учитывается и то, как часто водитель становится виновником ДТП, и размер нанесенного ущерба) несут меньший риск, чем водители-мужчины, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Другими словами, женщины чаще попадают в аварии, но обычно в мелкие: притерлась к другой машине при парковке, не успела затормозить в пробке и т.д. Мужчины наоборот: в аварии попадают реже, но они более серьезные. Лихачей среди сильного пола куда больше.

- По нашей статистике, женщины попадают в ДТП в среднем на 5 - 10% чаще мужчин, но при этом у мужчин аварии более разрушительные. Средний убыток у них несколько больше (на 2 - 3%). При этом пол – один из самых малозначительных факторов, то есть можно сказать, что он практически никакого влияния на тариф не оказывает, - говорит Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».

- По нашим данным, пока всего несколько страховщиков применяют или планируют применять фактор пола водителя при определении стоимости полиса. Но даже те компании, которые используют этот фактор, действуют последовательно и устанавливают на первом этапе минимальные различия в базовой ставке тарифа. Мы продолжим следить за развитием ситуации и, если увидим какие-либо перекосы в ценообразовании, вернемся к обсуждению факторов, которые компании не могут использовать, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

СКОРО БУДУТ СЧИТАТЬ И ШТРАФЫ

Кстати, еще один важный фактор, который появился в законе и который могут использовать страховые компании – количество штрафов и характер нарушений правил дорожного движения. До недавнего времени страховщики считали только аварии. То есть, при прочих равных, водитель с нулевым числом штрафов и злостный нарушитель скоростного режима платили одинаково. Вскоре все изменится.

- В новом законе определены нарушения ПДД, которые страховщики могут учитывать в качестве факторов при определении базового тарифа ОСАГО. К примеру, это проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч и другие грубые нарушения. Эти факторы существенно влияют на аварийность водителя и на стоимость причиняемого вреда, - поясняют в Банке России.

Эти коэффициенты страховые компании использовать пока не начали. Им сначала нужно наладить взаимодействие с ГИБДД. Чтобы можно было оперативно получать всю информацию о водителе.

- Страховщики смогут использовать их после настройки соответствующей автоматизации обмена данными с базами ГИБДД, - говорит Михаил Черных, заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования ООО «Абсолют Страхование».

Правда, как уточняют в компаниях, поскольку для определения тарифа используется два десятка факторов, ни один из них априори не может слишком сильно повлиять на стоимость.

- Модель тарификации разработана таким образом, что ни один из факторов не оказывает существенного (определяющего) значения на размер базовой ставки тарифа. Так, понижение на основании одного из факторов может компенсироваться повышением в другом, - говорит Татьяна Кудрявцева, руководитель управления моторных видов страхования Страхового Дома ВСК.

С конца августа в России действуют новые правила тарификации «автогражданки». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как изменится цена полиса?

Как и на курс рубля, на стоимость полиса влияет очень много факторов. Одни могут тянуть его вверх, а другие – вниз. Все решает их совокупность у конкретного автовладельца. И здесь у страховых компаний появилось больше возможностей. Во-первых, выросло максимальное значение базового тарифа, который могут использовать компании (5436 рублей). Во-вторых, в законе отменили ограничение по максимальной стоимости. Раньше оно составляло 50 тысяч рублей в год, а сейчас потенциальная цена может достигать 150 тысяч (см. «Только цифры»).

И вот вопрос: при такой сложной системе оценки не будут ли страховые компании завышать стоимость полисов «автогражданки»?

- Страховщики только разворачивают обновленную систему тарификации. О результатах изменения цен для отдельных категорий водителей говорить еще рано. Но мы уже наблюдаем снижение средней стоимости полиса в сентябре по сравнению с августом текущего года. Страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Это опять же доказывают цифры статистики. По итогам первого этапа реформы ОСАГО в 2019 году стоимость полиса даже снизилась – почти на 5%.

- И раньше, и сейчас при покупке полиса ОСАГО автовладелец в обязательном порядке получает расчет стоимости. В результате клиент может выбрать тот тариф и того страховщика, которые покажутся ему наиболее привлекательными, - поясняет Евгений Уфимцев.

СПРАВКА «КП»

Как считается стоимость ОСАГО

Цена полиса зависит от множества факторов. Вот основные из них. Чтобы получить конечную стоимость, нужно перемножить базовый тариф на все коэффициенты.

1. Базовый тариф

Его определяет страховая компания. Это совокупность тех самых личных факторов, в том числе и пола. По новым правилам минимальный тариф составляет 2471 рубль, а максимальный - 5436 рублей.

2. Территориальный коэффициент

Зависит от места регистрации авто. Составляет от 0,64 (например, в сельских районах Бурятии и Хакасии) до 1,99 (в Мурманске и Челябинске).

3. «Бонус-малус» (КБМ)

Зависит от количества ДТП, в которые попадал водитель в прошлые годы. Минимальное значение – 0,5 (если не попадал в аварии 10 лет и более). Максимальное - 2,45 (если было три и более аварий за последний год).

4. Мощность двигателя

Чем больше лошадиных сил, тем дороже полис. Минимальный коэффициент – 0,6 (для владельца малолитражки до 50 л.с.).Максимальный – 1,5 (при мощности двигателя больше 150 л.с.).

5. Возраст и стаж

Минимальное значение – 0,9 (скидку получат водители старше 59 лет со стажем за рулем больше 14 лет). А максимально переплатить (в 1,93 раза) придется молодым людям до 21 года с опытом вождения меньше одного года.

6. Число допущенных к управлению

Если ограниченное число водителей, то коэффициент – 1 (но остальные параметры определяются по самому неопытному и аварийному). Если неограниченное - коэффициент вырастает до 1,94.

7. Сезонность

Если машина нужна только три месяца в году и именно на этот срок покупается полис, то коэффициент составит 0,5. А если весь год – 1.

По данным ЦБ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Полис ОСАГО может стоить от 200 рублей до 150 тысяч!

Максимум

Если 20-летний водитель спортивного авто, часто попадающий в аварии, живет в Мурманске (где наивысший региональный коэффициент), приобретает полис без ограничения числа водителей на весь год, и страховщик рассчитал для него базовый тариф по верхней планке, то максимальная стоимость полиса составит:

5436 рублей х 1,99 х 2,45 х 1,5 х 1,93 х 1,94 х 1 = 148 850 рублей

Минимум

При этом 60-летний житель бурятского поселка, который ни разу в жизни не побывал ни в одной аварии, покупающий полис только на лето и никого не пускающий за руль своей малолитражки, заплатит за полис на несколько порядков меньше:

2471 рубль х 0,64 х 0,5 х 0,6 х 0,9 х 1 х 0,5 = 213,5 рубля

Данные – ЦБ. Расчеты – «КП».