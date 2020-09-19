"Тобой, Джульетта, сердце грезит. Не пьётся в горести чифир...." Тюремная пьеса для Михаила Ефремова

Артист предложил создать Российский тюремный театр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В роли Ромео артист по имени Миша

В роли Джульетты рецидивист Сиплый

Камера

Джульетта сидит на шконке и курит «Приму». Ромео нервно ходит из угла в угол.

Ромео

Как говорят в прокуратуре,

Кому тюрьма, кому театр.

А я люблю тебя, в натуре.

Да так, что нужен психиатр.

Тобой, Джульетта, сердце грезит.

Не пьётся в горести чифир.

Баланда в хавальник не лезет.

И не читается Шекспир.

Ну ты же видишь, как я таю.

Давай, куплю тебе колец?..

И на карете покатаю,

И поцелую, наконец.

Джульетта (плюётся)

Короче, Миша. Если тронешь,

Я сам тебе устрою суд.

Послушай только, что ты гонишь!

Меня же со свету сживут.

Ромео (с досадой)

Не ерепенься, пролетарий.

Без отсебятины, прошу.

Зачем тебе я дал сценарий?

Чтоб ты курил в нём анашу?

Джульетта

Ох, я забылся, чесно слово.

Как начинаешь гнать пургу,

Меня всего воротит снова.

Ей-Богу, Миша, не смогу.

Ромео

Да не гони ты, Сиплый, вздора.

Давай, давай, Марлон Брандо.

Ты сам подумай, час позора

И заработаешь УДО.

(откашливается и становится на одно колено)

Пускай во мгле бушуют бури.

Клянусь сияющей луной,

Что я люблю тебя, в натуре,

Как фраер дерзкий и блатной.

Не шкерься, свет мой, на балконе.

И не ложись пока в кровать.

Позволь в саду твои ладони

Мне до рассвета целовать.

Джульетта (бьёт Мишу в ухо, Миша с грохотом падает)

Я натяну тебе мошонку,

Балда пернатая, на бровь!

А ну, паршивец, лезь под шконку!

Ишь, тоже выдумал, любовь!

Ромео (стонет, отряхивая робу от пыли)

Ну что опять не так, зараза?

Ты озверел, хулиганьё?!

Я ж объяснил, такая маза.

Всё понарошку, ё-моё.

Джульетта

Прости, но нервы побороли.

Бери, вон, чай и сухари,

Но только всё-таки из роли

Все муси-пуси убери.

Пускай твой этот басурманин

Ромео будет - из братвы.

Простой и честный каторжанин,

Не испугавшийся молвы.

Ну как умеешь, подзадоришь.

И я не женщина пускай,

А буду твой старинный кореш!

Пиши, пиши... Не возникай.

А что? Без бэ. Сыграем тёрку.

Сюжет одобрят пацаны.

Как будто едут на разборку

И мы, и наши паханы.

И за густым лесоповалом

Тебя случайно я убью.

Потом и сам себя... кинжалом…

Как самурай насквозь пробью.

Всё как в кино - и кровь, и дырка…

И чтобы очистилась душа,

Пускай в конце поёт «Бутырка»

Свою «Прощайте, кореша».

Ромео (опустив руки и сдавшись)

Ну ок. А то уже истома.

У нас сидельцам пиетет…

Тогда пускай я буду Рома.

А ты Джульет…

(закашлявшись)

...авторитет.

Уступим в этот раз цензуре.

Перепишу, перебешусь…

А я люблю тебя, в натуре!

(падая навзничь от очередного хука)

Ой, с уваженьем отношусь.