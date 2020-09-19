Какую пенсию получают легенды ТВ: Якубович, Дроздов, Гузеева на жизнь не жалуются

У народного артиста, ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича базовая пенсия 23 тысячи, плюс надбавка и получается приличная выплата. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров получает не только зарплату на ТВ и гонорары за ведение мероприятий – с этой осени он оформил пенсию. 60 лет Диброву исполнилось в ноябре прошлого года, но юбилей совпал со смертью мамы, потом у звезды экрана случился инсульт. И вот наконец-то руки дошли до оформления документов. Размером выплаты Дмитрий Александрович доволен – ему насчитали 33 тысячи рублей. Мы обсуждали пенсию со звездой экрана – пенсию он получает, ее размером доволен, но образ жизни ведет активный: «Я даже еще и рыбу не сижу не ужу, и патиссоны не выращиваю… А, наоборот, придумываю новые, интересные проекты». Дибров работает давно и без перерывов, свой продолжительный стаж и винит в приличном размере пенсии.

Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова весной отпраздновала 80-летний юбилей, а потом случилась беда – похоронила единственного сына. Светлана Михайловна была очень близка с сыном Максимом, он умер неожиданно – не перенес коронавирусной пневмонии. У Моргуновой не было особых проблем со здоровьем, но теперь она сдала – давление, сердце шалит. Трагедию переживает тяжело, хотя родня и друзья поддерживают. А вот финансовых проблем у Моргуновой никогда не было – ее пенсия немногим больше 50 тысяч рублей, так как Светлана Михайловна получает надбавку за свои звания.

Лариса Гузеева имеет плюс 30 тысяч рублей к своей базовой пенсии, которая составляет около 25 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заслуженные артистки Татьяна Судец и Лариса Гузеева имеют плюс 30 тысяч рублей к своей базовой пенсии, которая составляет около 25 тысяч рублей. Надбавку за звания «народный артист» и «заслуженный артист» платят деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года.

У народного артиста, ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича базовая пенсия 23 тысячи, плюс надбавка и получается приличная выплата. Ведущий «Стоянов шоу» народный артист Юрий Николаевич Стоянов с учетом двух надбавок получает 62 тысячи рублей. Еще выше пенсия у любимого миллионами «золотого голоса» нашего ТВ диктора 88-летнего Игоря Леонидовича Кириллова – помимо надбавки за звание народного артиста, вполне заслуженно легендарный ведущий получает еще и индивидуальную страховую пенсию за свои заслуги, ее выплачивает коммерческая организация.

Даже легендарный телеведущий Николай Николаевич Дроздов в 83 года – и в рекламе снимается, и экскурсии возит в другие страны, и лекции читает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У телеведущих без званий надбавок нет, но все они продолжают работать. Даже легендарный телеведущий Николай Николаевич Дроздов в 83 года – и в рекламе снимается, и экскурсии возит в другие страны, и лекции читает. Подработка нужна чтобы помогать родне: «Пенсия около 30 тысяч рублей, нам с женой хватило бы, но приходится помогать дочке и двоим внукам». Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая получает ежемесячное пособие в сумме 16 тысяч рублей, Роза Сябитова – 14 тысяч рублей, Елена Ханга – 23 тысячи рублей.