Торжество без гостей, и даже родителям не сказали: Анна Седокова рассказала о своей странной свадьбе

Анна Седокова и Янис Тимма поженились. Фото: Инстаграм.

Певица Анна Седокова и форвард «Химок» Янис Тимма поженились еще 6 сентября. Но о торжестве стало известно только сейчас, когда молодожены пришли на шоу «Вечериний Ургант». По словам певицы, если бы не приглашение Первого канала, они с Янисом так бы и держали факт своего бракосочетания в секрете. Тем более, что свадьба прошла тихо, без лишнего шума. Во время шоу Анна поделилась некоторыми деталями торжества.

Жених и невеста устроили свадьбу в подмосковной Барвихе.

- Мы ни от кого не прятались, приехали в отель заранее, а на следующий день расписались, - рассказал Янис.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились. Фото: соцсети.

На торжестве не было гостей: в момент бракосочетания в зале были только дети Анны от предыдущих браков и фотограф. Даже родители новоиспеченных супругов не знали о том, что они поженились.

- Мы рассказали им об этом на следующий день, и они нас поздравили, - сообщила Седокова.

Сразу после бракосочетания Янису нужно было ехать на тренировку. Да и Анна сразу же вернулась к повседневным делам. Несмотря на краткосрочность церемонии, Седокова приготовила для нее шикарное платье от Zuhair Murad. Подвенечные наряды этого дизайнера стоят в среднем полмиллиона рублей. Но, видимо, жених решил не экономить на любимой. Ранее на помолвку он подарил Анне кольцо с роскошными бриллиантами.

Предложение руки и сердца Анна Седокова получила два месяца назад. Артистка и спортсмен обручились во время отдыха в Майами. Янис преподнес Ане кольцо и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да».

Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

Спортсмена не смутил даже тот факт, что Анна Седокова старше его на 9 лет, и у нее трое детей. Правда, постоянно с ней живут только двое ее отпрысков – дочь Алина и сын Гектор. Еще одна дочь певицы Моника живет с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским, в Лос-Анджелесе. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.