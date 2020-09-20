В Алтайском крае установили бюст космонавта Германа Титова

Бюст второму космонавту планеты установили в селе Полковниково рядом с Алтайским государственным мемориальным музеем Германа Титова. Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Памятник второму космонавту планеты Герману Титову торжественно открыли на его родине в селе Полковниково Алтайского края. Бюст высотой более одного метра на каменном постаменте установили в центре села, рядом с Алтайским государственным мемориальным музеем Германа Титова. Церемония открытия прошла в 20-ю годовщину смерти космонавта – Герман Степанович ушел из жизни 20 сентября 2000 года.

На открытие памятника пришли жители и гости селя, представители краевой администрации. По поручению губернатора Виктора Томенко церемонию открыл заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.

- Сегодня трагическая дата - в этот день не стало Германа Степановича, 20-летие памяти со дня его ухода из жизни, - напомнил зампред регионального правительства. - Герман Степанович - замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины.

Бюст космонавта №2 был изготовлен в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы». Основатель проекта - российский предприниматель и меценат Михаил Сердюков – передал его в дар музею космонавта в Полковниково. Автором скульптурного изображения стал известный советский и российский скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. На его счету - более 40 монументальных композиций, установленных в разных уголках России. Бюст изготовили в Красноярском крае, а постамент для него сделали на Алтае, на Колыванском камнерезном заводе.

Почтить память Германа Титова приехали и летчики из космического центра, который сегодня носит его имя. В церемонии принял участие командир военной части 85906 Космических войск полковник Николай Олексейчук.

- Герман Титов - человек-легенда, который испытал на себе все трудности пребывания в космосе: сон, питание, ручное управление космическим аппаратом, - рассказал Николай Олексейчук. - Он внес огромный вклад в становление нашего 153-го Главного испытательного космического центра, который носит имя Германа Степановича Титова. И это накладывает на нас огромную ответственность.

Памятники Герману Титову сегодня открыты по всей стране – например, в воинских частях или в Краснознаменске Московской области, где имя космонавта носит лицей №1. Но на его малой родине это первый памятный знак, установленный в честь знаменитого земляка.

- Открытие бюста на родине, где прошли детство и юность второго космонавта планеты, стало закономерным, - считает директор Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова Татьяна Кайгородова. - Теперь у нас есть место, куда можно прийти, почтить память и возложить цветы.

В сентябре регион широко отмечает юбилей второго космонавта планеты – 11 сентября Герману Степановичу исполнилось бы 85 лет. По традиции в этот день на Алтае проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Героя Советского Союза. Барнаульский планетарий к этой дате подготовил передвижную выставку из фондов мемориального музея Германа Титова. В самом музее в сентябре открылась выставка «Земля космическая»: на ней представлены фотографии, выполненные во время космических полетов Героем Советского Союза и Героем России Сергеем Крикалевым. Выставочный проект реализуется в рамках гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры 2020 года.

Напомним, Герман Титов - первый человек, совершивший длительный космический полёт - более суток, второй советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полёт, и самый молодой космонавт в истории планеты. Герман Титов был дублером Юрия Гагарина. В 1961 году Герману Степановичу было присуждено звание Героя Советского Союза.