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Экономика

Удаленка навсегда: Четыре из пяти российских компаний сохранят дистанционный режим работы

Это позволит им сэкономить на заработной плате
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Три четверти опрошенных ответили, что их компания уже использует удаленный формат работы, хотя бы частично

Три четверти опрошенных ответили, что их компания уже использует удаленный формат работы, хотя бы частично

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты аналитического центра «Битрикс24».провели исследование среди 1000 российских компаний. Респонденты были из разных регионов страны и различных сфер экономики. Среди них: строительный бизнес, ИТ-индустрия, рекламные агентства, образовательные центры и другие виды бизнеса.

Три четверти опрошенных ответили, что их компания уже использует удаленный формат работы, хотя бы частично. А 81% заявили, что обязательно будут использовать его в будущем. Тем более что это стало проще и технологически, и юридически. Недавно в России был принят новый закон, по которому удаленка теперь официально признана, а ее условия будут прописываться в трудовом договоре.

Примечательно, что число вакансий, где работодатели ищут себе удаленных сотрудников, в этом году выросло более чем вдвое. И сохранилось на том же уровне даже после отмены режима самоизоляции. Бизнес понял, что так можно сэкономить. Как недавно выяснили в сервисе «Авито Работа», в среднем таким сотрудникам предлагают зарплату на 5% меньше.

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