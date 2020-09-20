В центре Москвы спасли сову, которая запуталась в проводах

Птицу передали в центр передержки диких животных

Целую спасательную операцию развернули московские добровольцы отряда «СпасРезерв», чтобы выручить из западни сову. Хищную птицу на крыше жилого дома на Фурманном переулке в самом центре столицы заметили прохожие. Бедняга запуталась в проводах и стала мишенью для других птиц.

- Сову атакуют вороны, помогите, - просили прохожие, звонившие в службу спасения.

Спасатели прихватили с собой набор инструментов и клетку для птицы.

- В сопровождении электрика местной управляющей компании спасатели поднялись на крышу. Сова запуталась поводком в оттяжках антенны, установленной на крыше. После того, как специалист подтвердил, что опасности пострадать от удара электрическим током нет, спасатели приступили к работе и освободили птицу, - сообщили "КП" в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ мэрии Москвы.

Птицу передали в центр передержки диких животных. Но как она оказалась в центре мегаполиса? Скорее всего, сова была домашним питомцем и улетела. На шее птицы спасатели заметили поводок. Он-то и запутался в проводах. Но пока хозяева совы не объявились.