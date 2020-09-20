Перед смертью виделась с Михаилом Борисовым: дочь показала последнее фото Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Валентины Легкоступовой очень болезненно отреагировала на смерть ведущего программы "Русское лото" Михаила Борисова. Дело в том, что мама Анетты Бриль дружила с артистом. Анетта Бриль обнародовала редкий кадр. По злой иронии фото певицы и актера стало последним прижизненым снимком исполнительницы хита "Ягода малина".

Дочь опубликовала снимок Валентины Легкоступовой и Михаила Борисова. "Что за год такой… Мамино последнее фото… Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", - подписала черно-белый снимок Анетта Бриль. то фото.

Дочь опубликовала снимок Валентины Легкоступовой и Михаила Борисова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в больнице от тяжелой травмы головы на 55-м году жизни 14 августа 2020 года. Согласно предварительной версии следствия, женщина неудачно упала в собственной ванной. До этого она вместе со своим третьим мужем Юрием Фирсовым сильно пила. Да так, что наследница пришлось увезти маму и отчима в наркоклинику. Однако там певице стало плохо, она врала в кому, из которой так и не вышла.

Что касается Михаила Борисова, то знаменитому ведущему стало плохо во время съемок программы. Его госпитализировали с воспалением легких в одну из клиник Москвы. Его ввели в кому и подключили к ИВЛ. Позже во время транспортировки в другую клинику он пережил коиническую смерть. Врачам удалось невозможное - реанимировать звездного пациента. Однако через некоторое время сердце не выдержало и он скончался на руках медиков.