Голос поля Куликова

Знаменитый сюжет: Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Фото: wikimedia.org

Кто побывал на этом месте - уже никогда не забудет. Потому что от битвы, разразившейся здесь, началось победное шествие России к своему единению. И к свободе от ига.

Ежели сверху откуда глянуть, Куликово поле вроде подковы, образованной Доном и Непрядвой, в него впадающей, а также лесами, подступившими с юга, и оврагами, поросшими диким кустарником. Нет, не по наитию здесь поставил свои полки великий князь московский Дмитрий Иванович!

Кого привел сюда великий князь, ставший правителем Московского княжества аж в 9 лет и год от году обретавший силы и опыт к тем 30, когда обнажил меч на этом поле. Сумел собрать дружины из разрозненных русских земель: пришли полки из Белозерья, Каргополя, Великого Устюга, Пскова, Брянска, Мурома, Владимира, Костромы - из городов и вотчин, ценивших свою свободу более всего. А теперь, перед наползающей темью большой беды, подошли и встали рядом с Москвой.

Главное на этом участке времени: князь Дмитрий сумел объединить силы, убедив, что беда надвигается общая. 100 тысяч дружинников обернулись лицом к противнику.

Кого привел ордынский хан Мамай на Куликово поле? Более 150 тысяч воинов, опытных и отважных. Среди них наемный генуэзский полк, а еще ожидался подход литовского войска во главе с князем Ягайло. Казалось, исход битвы предрешен не в пользу русского войска… Но князь Дмитрий тактически переиграл ордынцев, а потом и мечом доконал.

Он изучил предыдущие победы врага и распознал его обычную тактику. Главный удар и самыми большими силами он всегда наносил в лоб и одновременно сильно бил конницей с флангов и тыла.

Князь Дмитрий поставил свои войска в этой степной подкове так, что с флангов и тыла русское войско оберегали Дон и Непрядва - не подойти врагу с этих сторон, а в зеленой дубраве, что на востоке русской позиции, упрятал засадный полк под началом воеводы Дмитрия Волынца: в нужный момент только ему и решать, когда ринуться на врага из засады.

…На просвете, между обоими войсками, в единоборстве ударились двое: личный телохранитель Мамая, могучий Темир-мурза - Челубей, и наш монах Троицкого монастыря Пересвет. Оба пали после единственного своего удара...

И ринулись войска в сечу: «Крепко сражались, жестоко друг друга уничтожали, не только от оружия, но и от великой тесноты под конскими копытами умирали…» Князь Дмитрий - первым в ряду своего войска, и меч блистал над его главой!

Труднее всех пришлось русскому полку левой руки - против него ордынцы давили и числом, и особым напором. Все князья Белозерские и воеводы, тем полком командующие, погибли. Полк отступил… А тут еще подошла ордынская конница…

Вот когда из зеленой дубравы вылетел засадный полк! И хотя Мамай тоже бросил в дело весь свой резерв, паника уже охватила врагов - кинулись они в ковыльную степь, спасаясь в бегстве.

Почти полста верст преследовали русские конники бегущих врагов - до реки Красивая Меча, а с поля Куликова еще 8 ден не уходили - все искали и уносили на руках своих погибших и раненых…

Потери с обеих сторон были огромны. В одной только части московского войска погибло более 40 бояр, а еще 12 князей белозерских, а еще 35 бояр владимирских, и 34 боярина ростовских, и еще, и еще… А сколько ратников полегло… Но много больше погибло врагов. Потому и стали называть это великое сражение Мамаевым побоищем.

Дмитрия Ивановича нигде не видели после сражения и стали искать среди погибших. Нашли. На поле боя, и хотя был он едва в сознании, но без серьезных ран, в доспехах, во многих местах порубленных.

Князь литовский Ягайло проявил благоразумие: узнав о поражении союзника, развернул свое 40-тысячное войско и двинул домой.

В Золотой Орде после поражения на Куликовом поле начались разногласия в борьбе за власть, а хан Тохтамыш, дождавшись возвращения Мамаева войска, его, не колеблясь, добил. Мамаю аж в Крым пришлось бежать. Там и убили его.

А Москва стала крепнуть год от году, объединяя земли вокруг. Совсем иной она сделалась после этой победы, давшей веру в себя и силы свои.

Полководческий орден Дмитрия Донского, учрежденный в Великую Отечественную, укрепил нашу память и благодарность воинам, добывшим победу на Куликовом поле.