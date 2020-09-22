Почему люди с ограниченными возможностями здоровья выбирают жилищный кооператив

Александра из Хабаровска – инвалид по слуху. В прошлом году она приобрела двухкомнатную квартиру с помощью нашего кооператива.

Два года назад, когда Александра обратилась в кооператив, она ютилась в комнате 24 кв м в квартире с подселением, и только мечтала о нормальном собственном жилье, чтобы завести семью.

Она рассмотрела много вариантов приобретения квартиры – предложения банков, предложения частных инвесторов. Но ни одно из них ей не подошло.

Узнав о нашем жилищном кооперативе, она несколько месяцев присматривалась к нам, наводила справки, в том числе через организации инвалидов, и в конце концов вступила в кооператив. Поэтапно, в течение нескольких месяцев вносила на счет ЖК средства на первоначальный взнос для покупки квартиры – 35% от ее стоимости, встала в очередь на приобретение квартиры. И уже в следующем году ею была с помощью кооператива приобретена двухкомнатная квартира 54 кв м.

В конце 2018 года Александра вступила в брак: молодая семья живет в новой квартире, в конце прошлого года родился сын Лев.

Александра считает кооператив наиболее подходящим для себя, социально ориентированным решением, ведь ее ежемесячные платежи кооперативу для нее весьма невелики – хотя она учится, работает, а теперь еще и воспитывает маленького сына. Она пропагандирует кооператив для других людей с ОВЗ.

И в наш кооператив приходит немало людей с ограниченными возможностями.

Для большинства из них квартирный вопрос стоит крайне остро – прежде всего потому, что их возможности на рынке труда ограничены даже в крупнейших городах России – о провинции нечего и говорить. Одна из причин – у инвалидов гораздо меньше возможностей получить образование. В результате их доходы – даже с пособием по инвалидности, очень низкие. Довольно часто инвалидность в нашей стране идет рука об руку с бедностью и одиночеством [1].

Решение квартирного вопроса для них важнее, чем для «обычных» людей – это личная территория, надежный тыл. Просторная комфортная собственная квартира для них -- шанс начать работать онлайн – например, оборудовать небольшой компьютерный или медиацентр, или даже начать собственное дело.

Кроме того, собственная квартира – возможность избавиться от одиночества, завести семью, детей.

Варианты приобретения квартиры для людей с ограниченными возможностями сегодня в нашей стране имеются, например, есть государственные программы предоставления квартир для детей-инвалидов, воспитывавшихся в интернатах за счет бюджета.

Но тем инвалидам, кто рос в собственных семьях, приходится обращаться на финансовый рынок на общих условиях. При этом их финансовые возможности как правило существенно хуже, чем у «обычных» людей, и государственные дотации, которые им предоставляются, их положение не выравнивают.

Жилищный кооператив для людей с ОВЗ – возможность решить жилищную проблему. Кооператив предоставляет паевые средства беспроцентно, однако необходимо платить небольшие членские взносы в кооператив, а также оплачивать юридические и оценочные услуги при приобретении квартиры.

Еще одно важное для людей с ограниченными возможностями свойство кооператива – он вызывает доверие. Кооператив – сообщество таких же, как они пайщиков, схема его работы проста и прозрачна: когда пайщик полностью расплачивается с кооперативом за предоставленные им средства, он получает квартиру в собственность. Если пайщик устойчиво теряет источник дохода, он просто выходит из кооператива и получает назад все внесенные паевые средства в полном объеме.

Людям с ограниченными возможностями важно не стать жертвами мошенников. Тем более, что цена финансовой ошибки, учитывая их зачастую ограниченные финансы, очень высока. Кооператив позволяет им успешно решить квартирный вопрос. А их выбор в пользу жилищного кооператива – своего рода сертификат надежности и безопасности ЖК.

1 https://dislife.ru/materials/2379