Как Церковь помогает зависимым

В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках, при котором работает центр амбулаторной реабилитации зависимых “Реабилитация Live”, отметили День трезвости. Фото: Андрей Минаев

«КП» в проекте «Люди на грани» при поддержке Фонда «Соработничество» и гранатового конкурса «Православная инициатива» рассказывает, как можно получить бесплатную помощь алко- и наркозависимым людям.

АМБУЛАТОРНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ

В Москве при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках уже год как работает бесплатный негосударственный центр амбулаторной реабилитации зависимых “Реабилитация Live”. Он был организован Синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В его основе - программа совместного труда светских и церковных специалистов, в рамках которой наркомания рассматривается как био-психо-социо-духовное заболевание. Здесь трудятся психологи, арт-терапевты, консультанты и священники.

Деятельность центра можно разделить на 3 направления: 1) здесь ежедневно проходят консультации для всех желающих (до 150 телефонных консультаций и до 60 - очных в месяц); 2) по вечерам проводятся группы поддержки – это так называемые открытые городские группы взаимопомощи. По пятницам работают отдельные группы для зависимых, по понедельникам - для их близких (созависимых), по средам - совместные группы для зависимых и их близких. На каждое собрание приходит от 5 до 15 человек; 3) зависимые проходят 3-месячную амбулаторную программу, приезжая в центр каждый день для занятий со специалистами. Занятия проходят ежедневно с 19 до 21.30, кроме субботы и воскресенья. Кроме этого, можно пройти программу и в онлайн-формате.

- Во время первичной консультации специалист принимает решение, в какой центр помощи лучше направить человека. Амбулаторная программа обычно подходит для тех людей, социализация которых сильно не нарушена. Но если специалист видит, что явно человек не выдержит этот формат – слабая мотивация, нет поддержки близких, у человека дополнительные заболевания, то без стационарной реабилитации не обойтись, - рассказал «КП» руководитель православного центра помощи зависимым “Реабилитация Live” Алексей Лазарев. - Через нас можно уехать в православные центры, которых в стране более 60 от Калининграда до Владивостока. Наши услуги конфиденциальны, мы сохраняем анонимность. Новым для нас стал онлайн-формат прохождения реабилитационной программы в Zoom, который мы опробовали во время режима самоизоляции. Он показал свою эффективность. Такой формат удобен для людей из регионов, особенно труднодоступных.

Если Вы работаете, но уже чувствуете, что пора заканчивать употреблять алкоголь или наркотики, приходите к нам по вечерам. С опытными консультантами, психологами и священниками у Вас будет возможность выйти из употребления и остаться в трезвости.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ

Надо отметить, что лечить зависимых здесь будут только с их согласия - одного желания близких недостаточно.

- Мы как христиане уважаем свободу воли, и никто силой держать никого не будет. Мы обращаемся не к уму воспитанника, а к его сердцу, принимаем его как брата, пытаемся отогреть замерзшие души, - отмечает Алексей Лазарев. - За год работы центра более 70 человек через нас уехали в стационары, более 55 записались в амбулаторную программу, свыше 1600 получили телефонные консультации, а 700 - очные консультации. Всего получили помощь около 2500 зависимых и их близких.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Подопечным стать очень просто - надо прийти на первичную консультацию. Центр работает каждый будний день с 10 до 18 часов, а вечером здесь проходят группы поддержки, так что фактически он открыт до 21 часа. Предварительно лучше позвонить на телефон горячей линии: 8-800-600-16-93. На ней дежурят психологи и консультанты. Можно и связаться с нами по электронной почте по адресу reablive@gmail.com

Всего у Русской православной церкви более 600 проектов помощи зависимым, включая 64 центра основного периода реабилитации, 17 центров ресоциализации, 60 консультационных пунктов, 10 амбулаторных программ, 5 мотивационных центров, 67 православных групп поддержки зависимых.

На сайте protivnarko.ru доступна интерактивная база данных церковных реабилитационных центров. Также действует единый общероссийский телефон церковной помощи зависимым: 8-800-600-16-93

КАК ПОМОЧЬ

Чтобы помочь, можно сделать пожертвование на сайте благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского https://ioannfond.ru/

КСТАТИ

Недавно – 11 сентября – в России был День трезвости. Впервые этот праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Минздрава России.

Дата 11 сентября была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

Известно, что многие святые придерживались традиции полного отказа от употребления алкоголя. Среди них – святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Александр Свирский.

Ежегодно 11 сентября в российских храмах молятся о страдающих алкоголизмом.