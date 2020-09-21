Мужчина с полотенцем на голове притворился жильцом дома и обокрал курьера ЦУМа на 700 тысяч рублей

Прибывшим на место преступления полицейским Сергей пояснил, что в заказе были дорогостоящие вещи Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию обратился 34-летний сотрудник ЦУМа Сергей П.* Мужчина работает торговым представителем, курьером магазина и развозит дорогостоящие заказы по адресам клиентов. Приехав по очередной заявке в один из домов на Рублевском шоссе, Сергей обратил внимание, что в заказе не указан номер квартиры. По указанному номеру телефона ответил мужчина и попросил немного подождать, поскольку сейчас находится в ванной. Спустя некоторое время на телефон курьера пришло сообщение с просьбой зайти во второй подъезд и подняться на пятый этаж. На лестничной площадке Сергея встретил мужчина среднего возраста в домашней одежде и с мокрым полотенцем на голове. В квартиру, которую так и не назвал, клиент приглашать курьера не стал, а только забрал коробки с заказанными вещами и скрылся за дверью тамбура, разделяющего квартиры и лестничную клетку. Сергей не заподозрил ничего плохого и остался ждать на лестнице. Примерно час спустя курьер решил снова позвонить клиенту и узнать, как скоро он определится с вещами, но телефон неизвестного мужчины с полотенцем на голове был уже выключен.

«Обманутый курьер Сергей П.* сразу позвонил в полицию, когда понял, что клиент мог попросту сбежать с вещами и оплачивать заказ никто не собирается. Прибывшим на место преступления полицейским Сергей пояснил, что в заказе были дорогостоящие вещи, таких марок как Valentino, Balmain, Dolce & Gabbana, Moncler и Dsquared2. Общий ущерб от действий вора составил 700 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Оперативникам предстоит выяснить, как и куда мог сбежать воришка и проживает ли он в том доме, где произошло преступление, либо специально нарядился в домашнюю одежду и намочил полотенце, чтобы усыпить бдительность курьера.