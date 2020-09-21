Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Счетная палата увидела, что в прошлом году ПФР назначил в полтора раза меньше страховых пенсий по старости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аудиторы Счетной палаты изучили отчетность ПФР. Целью проверки было оценить исполнение бюджета за прошлый год. Очевидных нарушений проверяющие не обнаружили. Но при этом вскрылась интересная статистика. В частности, о том, какие пенсии в реальности получают россияне и могут ли они заместить потерянный доход.

Счетная палата увидела, что в прошлом году ПФР назначил в полтора раза меньше страховых пенсий по старости. В результате число пенсионеров в стране сократилось на 339 тысяч человек. Это легко объяснимо и связано с тем, что началось постепенное повышение пенсионного возраста. А вот снижение коэффициента замещения (то есть соотношение средней пенсии к среднему заработку в стране) объяснить сложнее.

- Начиная с 2015 года до минимального значения сократился коэффициент замещения трудовой пенсии по старости. За 2019 год он составил 29,6% утраченного заработка при плановом значении в 40%, - привели цифры в Счетной палате (подробнее - см. графику).

Напомним, это утвержденный во всем мире параметр. Россия несколько лет назад подписала конвенцию Международной организации труда. И в ней указано, что средняя пенсия должна быть не меньше 40% от средней зарплаты. Несмотря на ежегодное повышение пенсий, этот коэффициент продолжает снижаться.

Как росла номинальная пенсия и снижалась относительная

По данным Росстата и Минэкономразвития. Расчеты Счетной палаты.

Объяснений такому парадоксу может быть несколько. Во-первых, в последние годы в России резко росли зарплаты. Причем так, что большинство россиян этого даже не успели заметить. К примеру, в прошлом году средний доход работника в стране составлял 48 тысяч рублей. По оптимистичной версии такая крупная сумма получилась из-за того, что больше организаций вышли из тени и стали работать вбелую. По пессимистичной — растут зарплаты только у начальства, а вместе с ними и средняя температура по больнице.

Во-вторых, в Пенсионном фонде обычно считают не средний размер назначенных в прошлом году пенсий, а среднюю сумму, которую получают все неработающие пенсионеры (вне зависимости от того, когда они вышли на пенсию). И она немного больше. Так, в 2019 году она составила 15,5%. Правда, даже при таком расчете на искомые 40% выйти не получается.

- Сейчас основным документом в этой сфере является Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 года. При этом из 4 показателей ожидаемых результатов ее реализации измеримы только два: коэффициент замещения и обеспечение среднего размера пенсии по старости на уровне прожиточного минимума пенсионера, - говорится в сообщении Счетной палаты. - Остальные два (достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах и достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной системы) – декларативные и применить их невозможно.

Напомним, в правительстве поставили цель, чтобы средняя пенсия в стране к 2020 году составляла не меньше 20 тысяч рублей в месяц. К этому показателю мы постепенно приближаемся. Пенсии растут опережающими темпами. Если сравнивать с уровнем официальной инфляции, пенсии увеличиваются в полтора раза быстрее, чем ценники в магазинах. В теории это должно сделать пенсионеров чуточку богаче. Чтобы на получаемые от государства деньги они могли купить больше продуктов.