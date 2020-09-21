Канадцы отказываются переименовывать свой город в честь черепахи

Жители небольшого городка Асбест, который находится в канадской провинции Квебек, передумали менять название своего населенного пункта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители небольшого городка Асбест, который находится в канадской провинции Квебек, передумали менять название своего населенного пункта.

Город процветал благодаря добыче одноименного минерала, залежи которого расположены неподалеку. Асбестовая шахта была градообразующим предприятием города.

Асбест ранее использовали для теплоизоляции зданий. Но когда медики и ученые доказали смертоносное воздействие асбеста на человеческий организм, то добычу минерала и его применение в строительстве запретили. В Канаде применение асбеста полностью запрещено с 2018 года.

Почти сразу после введенного запрета жители Асбеста вознамерились переименовать свой город: им не хотелось ассоциировать свой родной и любимый населенный пункт с канцерогеном.

Городские чиновники долго не мудрствовали и предложили местным жителям на выбор несколько вариантов: Апалоне, Джеффри, Феникс или Труа-Лак.

Но ни один из предложенных вариантов население не устроил. Апалоне – это вид североамериканских черепах, Феникс – мифологическая птица, Труа-Лак – один из городских районов. Хоть какое-то отношение к истории имеет Джеффри – название шахты, которая исправно работала с 1879 года. Но и оно не устроило горожан.

Голосование назначено на середину октября. Пока в мэрии Асбеста взяли таймаут. Жители надеются, что к этому времени у чиновников появятся еще варианты, за которые не будет стыдно.

В России город Асбест есть в Свердловской области.