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За рулем «Инфинити», сбившей троих пешеходов, был рэпер Эльмин Гулиев

Полиции он признался, что пролетел перекресток на красный сигнал светофора
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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За рулем машины был рэпер Эльмин Гулиев. В своих показаниях он признался, что ехал на красный сигнал светофора.

За рулем машины был рэпер Эльмин Гулиев. В своих показаниях он признался, что ехал на красный сигнал светофора.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жуткая авария произошла днем в понедельник, 21 сентября в самом центре Москвы. На улице Остоженке «Инфинити» протаранила «Мерседес», который выезжал с перекрёстка и вылетела на тротуар.

За рулем машины был рэпер Эльмин Гулиев. В своих показаниях он признался, что ехал на красный сигнал светофора.

- Виновник ДТП пояснил, что видел моргающий сигнал зеленого светофора, но решил проскочить и в этот момент загорелся красный, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Сейчас рэпера опрашивают сотрудники полиции. Он согласился пройти тест на алкоголь и наркотики. Но, похоже, эта авария не связана с запрещенными веществами. По предварительным данным, Эльмин не только проехал на запрещающий сигнал светофора, но и серьезно превысил скорость.

Трое пешеходов с места аварии были госпитализированы. Две женщины в тяжелом состоянии, еще один мужчина получил перелом руки.

ДТППроисшествия: ДТП

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