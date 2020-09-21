"Кристина родит - буду сидеть с ребенком": Анфиса Резцова рассказала, как беременная дочь будет готовиться к Олимпийским играм

Биатлонистка сборной России 24-летняя Кристина Резцова сообщила, что она находится в положении. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Биатлонистка сборной России 24-летняя Кристина Резцова сообщила, что она находится в положении, но надолго прерывать спортивную карьеру не собирается. Вот что рассказала нам ее знаменитая мама, олимпийская чемпионка сразу по двум видам спорта, лыжным гонкам и биатлону, Анфиса Резцова.

- Анфиса Анатольевна, Кристина сообщила, что она беременна и сезон пропускает.

- Это же хорошая новость!

- При этом она говорит, что будет продолжать тренироваться. Это не опасно?

- Она будет потихонечку двигаться, чтобы не располнеть. Как правило, в это время поправляются сильно. У нас во все времена лыжницы двигались месяцев до семи, как минимум. После семи уже немножко опасно.

- Но ведь она биатлонистка, где еще надо и стрелять?

- Нет, она не будет стрелять. Она просто будет двигаться. Зачем ей сейчас стрельба? Будет тренироваться потихоньку, поддерживающе.

- А еще она сказала, что после определенного времени она планирует вернуться в спорт. Сейчас это быстро происходит, некоторые молодые мамы после родов через несколько месяцев уже в Кубке мира выступают. Как-то быстро все это стало.

- Все по-разному. После того как родилась Дашенька (старшая дочь Анфисы Резцовой Дарья Виролайнен, тоже член сборной России по биатлону, - Авт.) я тоже возвратилась через восемь месяцев. А Кристину я уже долго кормила, до полутора лет, поправлялась на 15 кг, и возвращалась дольше, постепенно сбрасывала вес. Эти килограммы очень сложно было сбросить, но справилась за лето.

- А в какой момент вы из лыжных гонок в биатлон перешли?

- После рождения Дарьи в 1989 году я вернулась в лыжи. Но там у нас произошло недопонимание. Потому что оказалось очень много великих лидеров в команде. И Вяльбе, и Лазутина, и Егорова, и Тихонова. Я лишняя. Хотя я вернулась на свое место. И я ушла из команды олимпийской чемпионкой. И тренер Грушин каждый месяц ко мне приезжал и говорил: «Анфиса, возвращайся»! А когда я уже вернулась в команду, он как-то пошел на поводу у девочек. И у нас произошли разногласия. И я решила уйти из лыжного спорта в биатлон.

- И там тоже стали олимпийской чемпионкой! А Дарья долго возвращала форму после родов?

- У Дарьи двое детей. Старшему 13 лет. Она его тоже год кормила. Оставила мне. Я его до школы воспитывала. Даже грудью его кормила, потому что Машу (младшая из четырех дочерей Анфисы Анатольевны) родила, когда ему годик был. Поэтому я их кормила параллельно. Он подбегал: баба, дай. Так вот, Дарья первый раз вернулась в спорт, когда год откормила. А вот после второго ребенка, Алекса, которому сейчас год и семь, она практически сразу начала тренироваться. И кормила, и тренировалась. Она прошлый сезон уже тренировалась. Отец ей тренировал стрельбу, а супруг (Роман Виролайнен – белорусский лыжник) подтягивал физподготовку. И они фактически вчетвером ездили на сборы – и Алекс маленький, которого она грудью кормила. Но второй раз ей было не сложнее возвращаться, потому что он вначале плохо спал. Поэтому не до восстановления было.

- А что с этим сезоном? Кубок IBU отменили, только основной состав будет соревноваться. Какие-то этапы Кубка мира якобы пройдут перед Новым годом.

- В моей семье все, что ни делается, все к лучшему. По крайней мере, Кристине господь сейчас дал такую возможность, она забеременела. Потому что сезон непонятный. Во-первых, этот вирус. Во-вторых, неясно, будут ли вообще проводиться крупные старты. Все под сомнением, под вопросом - кого будут допускать, как и где они будут проходить? Границы практически закрыты. Это нормально, что Кристина сейчас оказалась в таком положении хорошем. Я очень счастлива и рада как мама, прежде всего. И, конечно, как спортсменка. Наверное, вовремя все это. И потом она может родить и сразу вернуться. А я буду сидеть с ребенком.

Анфиса Резцова Фото: Евгения ГУСЕВА

- А отец будущего ребенка? Они расписываться собираются? Как его зовут?

- Его зовут Иван. Они взрослые люди. Я не знаю, будут ли они расписываться или останутся в гражданском браке. Это их право, их дело. Она завтра прилетает из Тюмени, поговорим, как что чего у них. По телефону это неправильно, я считаю. Надо просто сесть за стол, посидеть, пообщаться тесно.

- Он спортсмен?

- Он лыжник.

- Он где-то в сборной?

- Нет, он старше ее на 8 лет. Ей 24, ему 32. Он был приближен к лыжной сборной. Но сейчас тоже бегает на уровне сборной, спринты только.

- А как его фамилия?

- Сейчас не вспомню. Какая-то простая.

- Передавайте Кристине привет. Скажите, что болельщики переживают…

- Спасибо. Самое главное, чтобы они были здоровенькими – и мама, и ребеночек.

- И у бабушки чтобы было все хорошо.

- За бабушку не переживайте. Хотя никто не застрахован… А что касается продолжения спортивной карьеры, это уже следующий вопрос. Сейчас главное, чтобы у нее все было хорошо с ребеночком. Это моя дочь и внук или внучка. Я очень счастлива. Я уверенна, что Кристина быстро восстановится и будет готовиться к Олимпийским играм-2022. Будет стараться. Хотя там времени будет не так много.

Она физически похожа на меня. Клон мамы практически. Поэтому я надеюсь, что у нее все будет хорошо, я буду молиться за их здоровье.

- У вас еще две младшие дочери - Василиса и Мария, как они?

- Василисушке завтра 19. Мы соберемся, как раз все вместе, ведь Кристюша с Иваном прилетят. Мы с Марусенькой к ним приедем. Василисушка торт испечет. И Кристина печет вкусно.