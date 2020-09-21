«Как можно быть такой идеальной?»: 51-летняя Дженнифер Лопес поделилась горячим фото в крошечном бикини

В 51 год Дженнифер по-прежнему хороша. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес — как хорошее вино: с годами становится только лучше. В этом абсолютно уверены ее поклонники, которых певица регулярно балует своими снимками в купальнике. Вот и новое фото Джей Ло в бикини за несколько часов набрало более 4 миллионов лайков. На снимке Дженнифер позирует в крошечном купальнике с тропическим принтом, стоя на закате в волнах океана.

Певица снята без макияжа, с мокрыми волосами — и все равно она прекрасна. Глядя на идеальное тело Дженнифер, невольно задаешься вопросом: как можно так прекрасно выглядеть в 51 год? Ответ — строгая диета и ежедневные тренировки в спортзале. Ну и хорошие гены, конечно. «Как можно быть такой идеальной?», «Скажите мне, есть ли кто-то горячее, чем она? Сомневаюсь», «Не могу поверить, ей точно не больше сорока», «Мое вдохновение», - пишут фолловеры со всего мира в комментариях к посту.

Фото Лопес в крошечном бикини набрало более 4 млн лайков. Фото: Инстаграм.

Ранее Дженнифер поделилась еще одним горячим снимком. На этот раз — из новой рекламной кампании собственного обувного бренда. Певица снялась в сапожках из змеиной кожи. Правда, из одежды на ней при этом только белые трусики и тонкая рубашка, накинутая на голое тело. Совершенные формы звезды снова привели в восторг ее поклонников. В одном только Инстаграме у Джей Ло 131 миллион подписчиков — и теперь вы понимаете, почему.

К слову, жених звезды Алекс Родригес выглядит не хуже. 45-летний Родригес – профессиональный бейсболист. И хотя он уже ушел из спорта, кубики на его прессе выглядят не менее впечатляюще, чем в расцвете карьеры на поле. В последнее время Алекс не выступает на соревнованиях, но он уже заработал солидный капитал и обеспечил себе достойную старость. Жениху певицы совершенно точно можно не работать: если верить финансовому изданию Forbes, его накопления составляют 300 млн долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 млн долларов.

Певица поделилась еще одним кадром - из новой рекламной кампании собственного обувного бренда. Фото: Инстаграм.

Пара собиралась пожениться этим летом, но из-за пандемии коронавируса решила отложить свадьбу на год. О помолвке Дженнифер и Алекса стало известно 9 марта прошлого года, когда пара отдыхала на Багамских островах. Опустившись на одно колено, Алекс протянул подруге кольцо. Очень недешевое, кстати: ювелиры оценили бриллиант в 20 каратов изумрудной огранки в 4,5 миллиона долларов.

Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат. Пол и стены дома выполнены из ценных пород дерева, в холлах есть несколько каминов, украшенных резьбой по камню. Да что там – в особняке есть даже винный погреб с отдельной комнатой для дегустации вина! К дому прилегает участок площадью в 34 гектара. На нем расположился бассейн, беседка для барбекю и красивый сад.

Жених звезды Алекс Родригес оставил спортивную карьеру, но сохранил кубики на прессе. Фото: Инстаграм.

В новом доме Дженнифер надеется прожить долго и счастливо вместе с Алексом и двумя детьми от предыдущего брака с певцом Марком Энтони. Близнецам Максу и Эмме сейчас 12 лет.