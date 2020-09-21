В Иркутске произошло землетрясение Фото: Shutterstock

Несколько минут назад в Иркутске произошло землетрясение. Толчки были заметны в районе озера Байкал, в 35 километрах от Слюдянки и 87 от Иркутска.О землетрясении магнитудой 5,3 сообщил Европейский сейсмологический центр.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 18.04 (21.04 по мск).По данным специалистов, очаг залегал на глубине двух километров.

Очевидцы публикуют последствия землетрясения в социальных сетях Фото: twitter.com

- Землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов, - уточнили информацию в МЧС региона.

Жертв и разрушений нет.

- Проснулась от сильного грохота. Лежу, ничего не понимаю. Через секунду мама залетает и тащит меня в комнату. Землетрясение, - пишет местный житель в социальных сетях.

Ранее в эти выходные, 20 сентября, сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Байкале, сила толчков которого составила 3,3 балла.