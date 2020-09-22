Минюст США объявил Нью-Йорк городом анархии

В начале сентября губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выдвинул обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа Фото: REUTERS

Министерство юстиции Соединенных Штатов внесли три американских города в список «анархических юрисдикций». В их число попали: Нью-Йорк с населением почти 8,5 млн человек, расположенный в одноименном штате; Сиэтл с количеством жителей более 700 тыс. человек, находящийся в штате Вашингтон; Портленд с населением свыше 650 тыс. человек, расположенный в штате Орегон.

Список, представленный минюстом, одобрен генеральным прокурором страны Уильямом Барром.

«Когда руководители штата и местные власти мешают своим собственным сотрудникам правоохранительных органов и агентствам выполнять свою работу, это подвергает опасности ни в чем не повинных граждан, которые заслуживают защиты, в том числе тех, кто пытается мирно собраться и протестовать», – заявил генпрокурор.

По словам Барра, власти страны не имеют право допустить, чтобы деньги налогоплательщиков «растрачивались впустую», особенно в то время, когда безопасность этих самых налогоплательщиков «висит на волоске». Протесты в США, зачастую перерастающие в массовые беспорядки и погромы, продолжаются с мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в больнице вскоре после задержания полицейскими.

В начале сентября губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выдвинул обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа. По заявлению губернатора, глава Белого дома хочет убить крупнейший мегаполис страны, отказавшись выделить дополнительные средства на очистку школ и метро.

Мэр Сиэтла Дженни Деркан заявила, что лишение городов федерального финансирования в связи с протестами являются примером «вопиющего беззакония» со стороны властей страны.

Примечательно, что все мэры городов анархической юрисдикции являются членами Демократической партии США, активно продвигающей своего кандидата Джо Байдена на предстоящих президентских выборах и использующей любые возможности испортить политическую карьеру Дональду Трампу.