Мама Марии Мироновой рассказала о тайном супруге дочери: «Ей очень повезло с мужем»

Актриса Екатерина Градова с дочкой Марией Мироновой и внуком Андреем. Фото: Инстаграм.

47-летняя Мария Миронова в сентябре прошлого года родила сына Федора. Отец мальчика – 28-летний Андрей Сорока, с которым она пока не спешит знакомить публику. Актриса считает, что счастье любит тишину, да и Андрей, судя по отзывам друзей, не тяготеет к публичности. В интервью Мария почти не делится подробностями своей семейной жизни, лишь как-то упомянула, что ее муж работает в российско-японской компании. Зато об избраннике дочери рассказала мама Марии – исполнительница роли радистки Кэт Екатерина Градова. В программе «Судьба человека» актриса поделилась своим мнением о зяте.

В интервью Борису Корчевникову 73-летняя Екатерина Георгиевна с гордостью рассказала о внуках.

- Старший, Андрей, очень похож на своего знаменитого деда Андрея Миронова, - считает актриса. – При этом у него другой талант, другая пластика, он растет совсем другим. А младший Феденька просто копия Маши. Он растет невероятно веселым и обаятельным, артистичным – весь в маму.

Борис Корчевников поспешил уточнить, общается ли Федя со своим отцом. На что Екатерина Градова с удивлением ответила:

- А как же он может не общаться? Они же живут все вместе, у них с Машей потрясающая семья, официальный брак. Он бизнесмен, предприниматель. Удивительный, необыкновенный человек, прямо на редкость. Маше с ним очень повезло. Больше сказать не могу – дочка не позволит.

Рядом с молодым избранником Мария Миронова заметно расцвела: актриса светится от счастья, а рождение второго сына сделало ее еще женственнее.

- Мой официальный брак состоялся в Греции, после двух лет совместной жизни... Мой муж является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями... Его имя – Андрей, - рассказывала Миронова в Инстаграме.

Муж Марии Мироновой Андрей Сорока. Фото: кадр видео.

Хотя актриса никогда не называла фамилию своего избранника, коллега Мироновой Артем Хабаров в эфире программы «Ты не поверишь!» подтвердил, что Мария действительно вышла замуж за его друга Сороку. Андрей - бывший актер, ранее работал в Губернском театре, снялся в эпизодах сериалов «Кухня», «Охота на дьявола», «Мент в законе-9». Известно, что супруги живут в элитном поселке «Княжье озеро» в коттедже Марии.

Старшего сына актриса родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым, назвав мальчика Андреем в честь своего отца, знаменитого актера Андрея Миронова. Молодой человек пошел по стопам матери и дедушки с бабушкой, выбрав актерскую карьеру. Андрей Миронов снялся в нескольких фильмах, также он участвует в театральных постановках.