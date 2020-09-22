В Красноярском крае ликвидирована секта «Церковь Последнего Завета»

Задержаны руководители незаконной религиозной организации, которая просуществовала 29 лет. Фото: СК РФ

Сотрудники СК и ФСБ России задержали в Красноярском крае за незаконную деятельность членов Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета».

- С 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, подозреваемые привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

В жилищах руководителей и участников секты были проведены обыски. Им предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Троица заключена под стражу.

Любопытно, что учение духовных лидеров "Церкви Последнего Завета" эксперты трактовали как смесь неоязычества, даосизма, индуизма, христианства, буддизма и уфологии. Задержанные по делу секты действительно вышли из уфологического клуба "Гипотеза", который существовал в Минусинске в 90-е годы. Его члены практиковали учение о реинкарнации и ждали конца света. При этом верили, что участники секты обязательно обретут новую жизнь благодаря обретенным знаниям. Авторитет главы секты Виссариона пошатнулся в 2007 году, когда не пришел объявленный им очередной конец света.

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В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп провозгласил себя Иисусом Христом и привел своих последователей в глухую тайгу. В место не тронутое цивилизацией и людьми. Он построил «Город Солнца» на берегу озера Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края (подробности).

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