Осталось 7 лет: Нью-йоркские часы показали, когда произойдет конец света

Существовали версии, что часы в составе инсталляции «Метроном» показывают все, что угодно, только не время Фото: Shutterstock

В течение двадцати с лишним лет электронные часы на фасаде одного из зданий на нью-йоркской площади Юнион-сквер оставались загадкой для жителей Нью-Йорка – 15 цифр на циферблате, меняющиеся в непонятном порядке, никак не вязались с отсчетом времени.

Существовали версии, что часы в составе инсталляции «Метроном» показывают все, что угодно, только не время. Например, до сих пор многие считают, что 15-значное число на циферблате - это госдолг Соединенных Штатов, количество людей на Земле, площадь сгоревших и вырубленных лесов и так далее.

Версий много. Однако, на самом деле это все же именно часы, левая часть которых показывает текущее время с точностью до сотых долей секунды, а правая – время, оставшееся до начала будущего дня.

Теперь же миссия «Метронома» коренным образом изменилась – он будет показывать сколько осталось человечеству до момента наступления необратимой климатической катастрофы. Перед запуском отсчета на циферблате появилась надпись «The Earth has a deadline (У Земли есть предел)».

Согласно цифрам на дисплее, на сегодняшний день до климатического коллапса осталось 7 лет и 103 дня.

Авторы идеи - художники Ган Голан и Эндрю Бойд - заявляют, что таким образом хотят привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления и называют показания часов «самыми важными цифрами на Земле».