«Он отобрал у меня сумку Louis Vuitton и побил»: девушка написала на известного блогера заявление в полицию за избиения

Потерпевшая заявила, что Дзабиев несколько раз ударил ее по лицу и забрал деньги и вещи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

29-летний Алан Дзабиев известен как спортсмен и КМС по пауэрлифтингу, блогер с многотысячной аудиторией. На фото и видео в его соцсетях рядом с Аланом нередко появляются различные артисты, в том числе резиденты лейбла Black Star.

Засветился парень и в качестве бойфренда бывшей участницы телепроектов «Дом-2» и «Песни» на канале ТНТ Кати Зиновьевой. Но отношения с певицей подошли к концу, и место в сердце темноволосого кавказца заняла другая девушка, 29-летняя Карина (имя изменено – прим. авт.). Пара стала жить вместе в загородном коттедже. Но и новые отношения тоже как-то не заладились, между молодыми людьми то и дело возникали недомолвки. Одна из них закончилась заявлением в полицию. Карина пожаловалась правоохранителям, что её молодой человек украл у неё последнюю версию айфона, люксовую сумку и крупную сумму денег.

— Поступило заявление на 29-летнего мужчину, который, по словам пострадавшей с применением насилия отнял у неё телефон стоимостью 86 тысяч рублей, сумку Louis Vuitton стоимостью 160 тысяч рублей, деньги в размере 105 тысяч рублей и 400 евро. Суммарный ущерб составил порядка 386 тысяч рублей, — сообщил источник kp.ru.

Также девушка рассказала полицейским, что Алан несколько раз ударил её по лицу. Она пожаловалась, что не может вернуть вещи уже более месяца, а молодой человек её шантажирует. По её заявлению полиция начала проверку.