Лунный календарь на октябрь 2020: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на октябрь 2020 Фото: Shutterstock

1 октября, четверг

15-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Сложный день. Он наполнен энергией и провести его, несомненно, надо весьма активно. При этом, стоит отказаться от всевозможных излишеств. Усильте самодисциплину и самоконтроль. Строго следуйте тому плану, который вы наметили на день.

Именинники: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

2 октября, пятница

16-й лунный день. Полнолуние в Овне.

Также «двуликий» день. С одной стороны, он весьма нервозный, с перепадами настроения. С другой - наступит явное облегчение, появится ощущение, что «спали оковы». Сейчас важно не суетится, не принимать спонтанных решений, а как следует отдохнуть и набраться сил.

Хорошо будет восприниматься новая информация, но воспользоваться ею придется несколько позже.

Именинники: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савва, Федор.

3 октября, суббота

17-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День веселья, сюрпризов и приятных встреч. Постарайтесь провести его легко и непринужденно. Не ставьте перед собой особых целей. Единственная возможная сейчас деловая активность – это представление своего продукта. Но опять же, она должна проходить в очень неформальной обстановке. Помните, никакого занудства!

Именинники: Александр, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

4 октября, воскресенье

18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

У этого дня пассивная энергетика: трудовых подвигов сегодня не стоит ожидать. Символ дня – зеркало. Сейчас все события вокруг – это отражение наших поступков и мыслей.

Важно быть внимательным к своему здоровью: следите за питанием и не злоупотребляйте алкоголем.

Именинники: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Влад.

5 октября, понедельник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Приготовьтесь к проверке на прочность. Вселенная строго спросит урок: хорошо ли вы все усвоили?

Сегодня стоит удвоить внимание, ибо день характеризуется повышенной травмоопасностью.

Зеленый свет генеральной уборке: самое время избавиться от всего лишнего во всех сферах своей жизни.

Именинники: Александр, Вениамин, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан, Фока.

6 октября, вторник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Важно завершить все начатые дела. Иначе они не дадут двигаться дальше в хорошем темпе. Сейчас появится шанс решить проблемы, которые никак не давались доселе.

Благоприятный момент для того, чтобы уделить внимание своему здоровью. Хорошо начинать диету и санаторно-курортное лечение.

Именинники: Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.

7 октября, среда

21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Время командной работы. В одиночку лучше не браться за большие дела. Потребуется необычный творческий подход ко всем задачам. Именно его и обеспечат коллеги.

Откажитесь от путешествий и посвятите время домашним делам.

Именинники: Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Никандр, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

8 октября, четверг

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Прежде, чем взяться за новое дело, просчитайте все риски и свои силы. Не стоит надрываться и надеяться на авось. Если сил и финансов не хватает, надо на время отступиться от планов и заняться усиленной подготовкой.

Отличный день для наставнической деятельности, а также для усвоения новых знаний.

Именинники: Афанасий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.

9 октября, пятница

23-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Это день сбора урожая. И в прямом, и в переносном смысле. Сейчас станут доступны плоды наших прежних трудов. В тоже время, следует провести ревизию своих запасов на зиму.

В этот день благоприятно начинать глобальные перемены в своей жизни. Отличный момент, чтобы переехать или поменять работу.

Именинники: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

10 октября, суббота

24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

День большой энергии. Направить ее нужно исключительно в созидательное русло. А еще сегодня как никогда стоит помнить про «эффект бумеранга»: что отправите во Вселенную, то вернется вам сторицей.

Сегодня вероятны карьерные шаги и некоторые приятные изменения в работе. Может быть, это будет премия или публичное признание заслуг?

Именинники: Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор, Филимон.

11 октября, воскресенье

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Обострены чувства и интуиция – самое время принимать важные решения! Доверяйте своему внутреннему голосу, но и про подготовку не забывайте. Любая импровизация должна быть подготовлена надлежащим образом.

Хорошо проводить торговые сделки, покупать недвижимость.

Именинники: Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон.

12 октября, понедельник

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Спокойствие, только спокойствие! Странный девиз для понедельника? И тем не менее, не старайтесь прыгнуть выше головы, это все равно вряд ли удастся. Займитесь рутиной, не требующей внимания и концентрации.

Не беритесь за решение проблем, лучше уделите время себе любимому.

Именинники: Иван, Киприан, Феофан.

13 октября, вторник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Изобилие соблазнов и искушений. Надо собрать волю в кулак, чтобы не поддаваться им и следовать своим путем. В тоже время, нужно быть внимательным к своему состоянию и не впадать в уныние, сейчас к этому будет немало предпосылок. Лучше придумайте что-то такое, что безотказно поднимет вам настроение и воспользуйтесь проверенным рецептом.

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Прокопий, Серафим, Семен.

14 октября, среда

27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Для деловой, финансовой активности день совсем не подходит. Сегодня если и иметь дело с деньгами, то лишь с благотворительной целью.

Будьте внимательны к своему здоровью: не допускайте переохлаждения и переутомления.

Отличный момент для зачатия.

Именинники: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор.

15 октября, четверг

28-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Наконец-то, благоприятный день! Он наполнен светом, энергией и радостью. Провести его также следует легко и непринужденно. Не ставьте заоблачных целей, сегодня все само будет идти в руки. А если не будет, значит, вам оно и не нужно.

Именинники: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Киприан, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

16 октября, пятница

29/1 лунные дни. Новолуние в Весах.

Большая работа над собой – главное занятие на сегодня. Пытаемся исправить свои недостатки, извиняемся перед теми, кого обидели, налаживаем отношения.

Также идеальный момент для того, чтобы заложить новые хорошие привычки и избавиться от старых вредных.

Именинники: Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.

17 октября, суббота

2-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Все условия для того, чтобы приступить к воплощению в реальность своего давнишнего плана или мечты. Главное, не сворачивайте с намеченного пути и не пугайтесь первых трудностей, без них, увы, никак не обойдется!

Помните, этот день задаст тональность всему месяцу!

Именинники: Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

18 октября, воскресенье

3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Укрепляем старые связи и завязываем новые. Именно сейчас вероятна судьбоносная встреча. Вполне вероятно встретить свою вторую половинку или закадычного друга на долгие годы.

День наполнен энергией: ей обязательно нужно найти правильное применение. В противном случае, вероятны проявления агрессии и ссоры на пустом месте.

Именинники: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

19 октября, понедельник

4-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Чувства обостряются, особенно романтические. Сегодня женские чары имеют особую силу. Сильному полу будет не просто существовать рядом безучастно. А это, конечно, не лучшим образом скажется, например, на работе. Зато в многолетних семейных союзах, скорее всего, былые страсти вспыхнут с новой силой.

Именинники: Иван, Макар, Никанор, Фома.

20 октября, вторник

5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Активный день. Он благоприятен для большинства дел и задач.

Помните, у слова особая сила. Сейчас можно о многом договориться и «выторговать» самые выгодные условия на переговорах. В то же время, произнесенный негатив тоже может материализоваться.

Именинники: Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября, среда

6-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Для решительных действий выберем другой день. Сейчас больше подойдет мыслительный процесс или дела, не требующие логики и концентрации.

Благоприятно возиться с землей и растениями.

Участие в состязаниях, соревнованиях, скорее всего, принесет успех.

Именинники: Амвросий, Василий, Варлаам, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Никодим, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.

22 октября, четверг

7-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

«Слово - серебро, молчание- золото» — это девиз дня. Не спешите высказывать свои чувства и мысли. Особенно, кому-то что-то указывать. Вскользь брошенная фраза может нанести окружающим непоправимый вред.

Хороший момент для работы с растениями.

Именинники: Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября, пятница

8-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Непростой день. Провести его следует в занятиях мирных, тихих. Лучше отказаться от выходов «в свет» и вечеринок. Предпочтите семейное общение.

Сегодня можно попробовать доделать те дела, которые долгое время не удавалось довести до логического конца.

Именинники: Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Иннокентий, Кирилл, Киприан, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября, суббота

9-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Отличный, светлый день. Сегодня удастся сделать большинство задуманных дел. Особенно удачной будет первая половина дня.

Вероятные приятные встречи и сюрпризы. Однако лучше не использовать этот день для деловой активности, а предпочесть отдых с семьей.

Именинники: Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Лев, Макар, Моисей, Никон, Филипп.

25 октября, воскресенье

10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Этот день также следует провести в кругу близких людей. А еще он подходит для положительных преобразований. Сейчас можно переезжать, начинать ремонтные работы, проводить семейные праздники.

Ну и, конечно, отличное время для заключения брака!

Именинники: Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максим, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот.

26 октября, понедельник

11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Важно не сбавлять темп своих действий. Сейчас хорошо приступать к чему-то новому, особенно, если это дело рассчитано на продолжительное время.

А вот расставаться, разрывать связи, напротив, не стоит – будут слишком тяжелые последствия.

Именинники: Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

27 октября, вторник

12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Открываются скрытые истины и связи. Сейчас возможно духовное прозрение. Важно правильно применить полученные знания.

Хороший день для милосердия, благотворительности, а также для заключения брака.

Именинники: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав.

28 октября, среда 13-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Исправляем ошибки, просим прощения у тех, кого обидели. Сейчас удастся получить и усвоить много необходимой информации. Она, в свою очередь, поможет в самосовершенствовании. Хорошо заниматься домашним хозяйством. Благоприятны процедуры по омоложению и очищению организма. Именинники: Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

29 октября, четверг

14-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Время активных действий. Бездействие и лень противопоказаны. Хорошо сейчас проводить массовые мероприятия, переговоры, мастер-классы.

От деловых поездок и путешествий благоразумнее воздержаться.

Именинники: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.

30 октября, пятница

15-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Неплохой день. Но помните, что все наши качества сейчас выглядят гипертрофированно. Поэтому сложно адекватно воспринимать действительность. Постарайтесь не принимать важных решений и не планировать многого, неожиданные препоны все равно не дадут сделать задуманное.

Именинники: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября, суббота

16-й лунный день. Полнолуние в Тельце.

Сегодня надо как следует отдохнуть. И это не про смену занятий, это про настоящий отдых – выспаться, отключить телефон, свести активность к минимуму, привести мозги в порядок.

Хороший момент для заботы о здоровье. Показаны очистительные процедуры, голодание. Именинники: Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизавета, Иосиф, Злата, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.