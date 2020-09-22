«Терпеть надо»: Евгений Плющенко убедил сына продолжить тренировку, несмотря на боль

Евгений и его супруга Яна Рудковская мечтают, чтобы их сын повторил судьбу своего отца, стал олимпийским чемпионом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семилетний Саша Плющенко в этом году пошёл в первый класс государственной школы в Подмосковье. Однако малыш не забывает о своей мечте стать чемпионом. Юный фигурист продолжает тренироваться под началом своего отца папа, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

-Папа, больно, - пожаловался отцу на травму во время тренировки Гном Гномыч (так мальчика с детства называют родители. - Ред.).

-Терпеть надо. Сынуль, терпеть же надо. Ты же на прыжок уже зашёл, - наставляет сына Плющенко.

-У меня не болело, а в прыжке заболело, - посетовал малыш.

-Терпеть надо, Сань. Иначе никак. Отдыхать после тренировки, - мотивировал сына Евгений.

-Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так... или можно просто заниматься физкультурой! - подписал это видео в Инстаграме Евгений Плющенко.

Напомним, Евгений и его супруга Яна Рудковская мечтают, чтобы их сын повторил судьбу своего отца, стал олимпийским чемпионом.

В ходе баталий на шоу Ксении Собчак блогеры поинтересовались у Яны, что она будет делать, если ее младший сын Александр Плющенко вопреки родительской воле не захочет связать свою жизнь с фигурным катанием.

-Такого не будет. Мой сын так «заряжен» нами на фигурное катание, что остановить его может только здоровье, - сказала блогерам Яна Рудковская.

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