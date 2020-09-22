Когда б вы знали, из какого сора растет ЦИАН, не ведая стыда

Фото: Shutterstock

Навязчивая реклама по телевидению и в Интернете, прилипчивый джингл и работа по продвижению в выдаче поисковых систем – и вот ЦИАН уже один из самых популярных в России сайтов по поиску жилья. Миллионы объявлений, десятки тысяч довольных продавцов и покупателей… Есть еще, правда, сотни, если не тысячи сообщений в соцсетях о мошенничестве через ЦИАН, но это ведь особенности рынка, правда?

Историю ЦИАНа его гендиректор Максим Мельников в интервью обычно описывает в духе американской мечты: мол, еще в 2014-м у них было всего 4 программиста, но за счет правильных решений компания росла, развивалась и теперь пожинает плоды. И вот уже ее руководитель едет в Сочи на международную конференцию. И там о ЦИАНе рассказывают как об одном из лидеров своей отрасли.

Однако стоит углубиться в историю сайта, как сразу на ум приходят строки классика: «Когда б вы знали, из какого сора…» И еще вопрос – зачем крупнейшему банку страны такие партнеры? Но обо все по порядку.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

В ЦИАН Мельников пришел в 2013 году, когда сервис приобрел холдинг «Промсвязькапитал», если точнее одно из его подразделений – «Медиа3». Холдинг принадлежал братьям Ананьевым. Это те самые бизнесмены, которых в России сейчас обвиняют в отмывании денег и растрате, а сами они предпочли сбежать от отечественной Фемиды за границу.

Справедливости ради отметим, что до тех пор о сайте мало кто слышал. Но с приходом нового инвестора и Мельникова в качестве его ставленника и гендиректора началось бурное развитие. Всегда приятно видеть, как развивается успешный бизнес. Тем более, тогда ЦИАН получил опытного руководителя. Как подчеркивают в пресс-службе самой компании, недвижимость – 7-я отрасль экономики в которой Мельников начинал вести бизнес.

Одна из сфер, где этот эффективный менеджер к тому времени уже успел оставить след, - продажа газет, журналов и других печатных СМИ. Мельников был генеральным директором непубличного акционерного общества «Ариа-АиФ», также подконтрольного братьям Ананьевым. Эта компания, которой принадлежали тысячи газетных киосков по всей стране. Правда, это не помогло «Ариа-АиФ» избежать банкротства. Казалось бы, причем здесь эффективный менеджер?

- Еще в 2010 году компания заключила договор займа с кипрской компанией «Овакон текнолоджиз лимитед». Проще говоря, «Ариа-АиФ» дала взаймы офшорной компании 23 миллиона долларов, - рассказал «Комсомольской правде» юрист Роман Шишкин.

С Романом юристы «Комсомолки» познакомились в арбитражном суде. Он проводил собственное расследование деятельности «Ариа-АиФ» и помогал одному из пострадавших изданий.

Договор, важнейший для понимая всей истории документ, Шишкин переда «Комсомолке». Бумага, составленная на двух языках, выглядит солидно: обещание киприотов вернуть деньги с процентами, печати, подписи. ОТ российской стороны автограф оставил Максим Мельников.

- Сумма договора займа странным образом практически совпадает с суммой кредиторской задолженности «Ариа-АиФ», - заметил Шишкин. – Фактически все активы компании были выведены в офшор.

Схема простая до безобразия. Сеть киосков принимала на реализацию газеты и журналы, продавал их людям, а деньги издательствам под разными предлогами не переводила. Признаемся, среди пострадавших есть и «Комсомольская правда» - долг «Ариа-АиФ» перед нашим издательским домом составляет порядка 16 млн рублей. Когда у издателей кончилось терпение, оказалось, что никаких денег у «Ариа-АиФ» нет, компания подала на банкротство. А миллионы долларов от продажи газет и журналов растворились на офшорных счетах.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Впрочем, бесследно эти деньги не пропали, и скоро вернулись в Россию.

Следите за руками. Почти сразу после того, как «Ариа-АиФ» ссудил круглую сумму киприотам из «Овакон текнолоджиз лимитед», Мельников компанию оставил и перешел на пост гендиректора «Медиа3». Ее учредитель – та самая кипрская «Овакон текнолоджиз лимитед». Согласитесь, просто невероятное совпадение. В свою очередь «Медиа3» приобрел ЦИАН и начал его развивать.

- Фактически все это происходило на деньги обманутых издателей, - резюмирует Шишкин.

Конечно, потом ЦИАН продавали и покупали, сейчас долей в нем владеет даже известный инвестбанк Goldman Sachs. Но в начале было не слово, а круглая сумма сомнительного – читай офшорного происхождения.

- Схема с выводом денег в офшоры довольно простая, если не сказать банальная, - считает Роман Шишкин. – Думаю, расчет людей, которые ее провернули, был на то, что срок давности по уголовному делу о мошенничестве довольно быстро истечет, и они выйдут сухими из воды. Но они просчитались. Речь идет о миллиардах рублей, сотнях «кинутых» издателей, которые не получили деньги за свою продукцию. Думаю, всю историю можно квалифицировать по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». А это уже особо тяжкое преступление, срок давно по которому 25 лет.

Офшорное происхождение денег ЦИАНа наводит на мысль о нелегальном обналичивании и последующем вливании в российский рынок недвижимости денег из-за рубежа. Подобные события характеризуют ЦИАН как иноагента, деструктивно влияющего на российскую экономику и проводящего линию на дискредитацию финансовой политики Российской Федерации. Деятельность ЦИАНа как иноагента напрямую связана с хищением и последующей преступной легализацией денег кинутых издательств на российском печатном рынке. Так называемый криминал в криминале.

P.S. «КП» продолжает идти по следу пропавших миллионов долларов «Ариа-АиФ». При необходимости всю информацию и документы мы готовы передать в следственные органы…