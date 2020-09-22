«Судили за взятку и предательство брата»: Найдены неизвестные документы о самом загадочном участнике группы Дятлова

Известно, что самой загадочной фигурой в группе Дятлова был 37-летний фронтовик Семен Золотарев. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Известно, что самой загадочной фигурой в группе Дятлова был 37-летний фронтовик Семен Золотарев. После войны, закончив минский институт физкультуры, он приехал в засекреченный и закрытый город Лермонтов. Устроился в школу учителем по физической подготовке. Люди, знавшие Семена, сказывали, что он, будучи коммунистом, не являл собой образец морали для советского человека и характер имел скандальный. Совершал проступки, за которые простого смертного должны бы и выгнать партии, и уволить с преподавательской должности. Но Семену Золотареву почему-то все сходило с рук. Потому иные исследователи трагедии группы Дятлова полагают, что Золотарев мог быть негласным работником органов безопасности. И даже в тот роковой поход он отправился с неким секретным заданием.

Недавно нам удалось добыть любопытный документ — протокол закрытого партийного собрания, на котором в очередной раз разбирают моральный облик Семена Золотарева. И в документе этом быт и характер нашего героя отражены довольно ярко. Здесь также интересно показана атмосфера тех лет: воровство на различных уровнях и руководящая роль Коммунистической партии в деле воспитания оступившихся ее членов.

Иные исследователи трагедии группы Дятлова полагают, что Золотарев мог быть негласным работником органов безопасности. И даже в тот роковой поход он отправился с неким секретным заданием. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

Приводим документ полностью с включением наших комментариев.

Выписка из протокола закрытого партийного собрания первичной парторганизации при средней школе №18 от 9 мая 1955 года.

Присутствовали 7 членов КПСС и инструктор ГК КПСС т. Жидкова

Повестка дня:

Персональное дело члена КПСС т. Золотарева.

Слушали:

1. Т. Жидкову, которая сообщила, что при распределении квартир жена Золотарева т. Бургач дала взятку начальнику ЖКО. Если раньше т. Золотарев отрицал свое причастие к этому делу, то теперь он не отрицает, что взятка дана с его согласия. Надо считать, что Золотарев принимал участие в этой взятке.

Расследуя этот вопрос, ГК КПСС установил, что в течение 4 лет Золотарев жил у своей тетки на ее иждивении, скрывая свою зарплату, относился к ней очень грубо, даже избивал (имеется справка). Затем перешел жить к Бургач, где тоже продолжал грубо вести себя и скрывал свою зарплату, копя деньги.

Самым важным преступлением Золотарева является то, что он скрыл от партии предательство своего брата в период фашистской оккупации и что брат его расстрелян как предатель родины.

2. Т. Золотарева. Он сказал, что в первый раз на собрании вел себя недостойно, отрицая причастность к взятке. Виноват в том, что своевременно не убедил Бургач в неправильности этого поступка. В отношениях с теткой сыграло значение то, что она его обманывала, говоря, что покупает продукты на базаре, а сама приносила их из санатория, где работает. Деньги начал копить еще будучи студентом. В отношениях со своей теткой был груб, ибо не выдерживали нервы. А избиение, о котором здесь идет речь, произошло случайно. Здесь тоже признает свою вину. Что касается сокрытия предательства брата, то вначале о нем не знал, а потом считал, что каждый отвечает сам за себя. Он уже ответил. В том вопросе тоже заблуждается. Признавая свои ошибки, Золотарев заверил парторганизацию, что все ошибки он исправил, будет честно трудиться, и просил оставить его в рядах партии.

Люди, знавшие Семена, сказывали, что он, будучи коммунистом, не являл собой образец морали для советского человека и характер имел скандальный. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

ОТ АВТОРОВ:

О брате Семена Николае известно немного. Родился он в 1903 году, в 1941 ушел на фронт. Но скоро по ранению вернулся домой на Кубань. А после оккупации Кубани немцами подался к ним на службу. Уже в 1943-ем был арестован и осужден за предательство. Приговор – расстрел. Родные так и не узнали, где покоятся его останки.

Но что любопытно — в закрытом городе Лермонтове в 1950-х годах в условиях строжайшей секретности шла добыча урана. И любой приезжий сюда тщательно проверялся органами госбезопасности. Изучали и родственников приезжего. И тут на тебе – проморгали человека, брат у которого предатель! Как такое могло случиться? Или был у Семена серьезный козырь, который даже после разоблачения с братом дал ему право остаться в городе?

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1. Вопросы:

· Когда избирали вас секретарем парторганизации, рассказывали ли вы свою биографию?

Ответ: Нет, не рассказывал.

· Почему вы не зарегистрировали свой брак с Бургач?

Ответ: У нее нет развода с первым мужем.

· Кто родители ваши и где они живут?

Ответ: Отец – фельдшер, мать – домохозяйка, живут около Черкесска.

· Каков результат вашего разговора с Бургач о взятке?

Ответ: Вначале согласился, а потом был против.

· Вы жили на одной квартире с Бургач до последнего времени?

Ответ: Да.

· На какие средства живут ваши родители и как вы им помогаете?

Ответ: Отец получает пенсию, я посылаю продукты, во время отпуска помогаю в хозяйстве.

· Сколько вы получаете в месяц?

Ответ: 1200 рублей.

· С какой целью вы копили деньги?

Ответ: Это тайна вклада.

· В каком роде войск вы служили во время войны и имели ли награды?

Ответ: Служил в инженерных войсках, награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями.

· Как вы относитесь к предательству своего брата?

Ответ: Вычеркнул его из памяти как предателя.

ОТ АВТОРОВ:

Зарплата Семена Золотарева 1200 рублей в 1955 году это неплохая зарплата, если учесть, что средняя по стране зарплата была 711 рублей, а жалование учителя — 742 рубля. Максимальная зарплата была у работников водного транспорта — 906 рублей. Минимальная у колхозников — 458 рублей. У работников общепита и МТС — 449 рублей.

Килограмм белого хлеба стоил 3 рубля, ржаного 1 рубль, кило говядины 12 рублей 50 копеек, литр молока 2 рубля 24 копейки, масло сливочное 27 рублей 80 копеек.

Бутылка водки 22 рубля 80 копеек. Красная икра 36 рублей за кило. Черная 85 рублей.

Самый дорогой костюм – 1500 рублей.

Почему у Золотарева, не имеющего отношения к добыче урана, повышенная зарплата, пока вопрос.

На самом деле роль фронтовика Семена Алексеевича в том походе и могла стать роковой. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

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Слушали:

Т. Жидкову, обратившую внимание членов партии на черту характера Золотарева – жадность. Отсюда все последствия, которые мы сегодня обсуждаем. Вторая черта – неискренность. Даже свое последнее объяснение он написал более искренно, чем говорил здесь. Вот поэтому он и не заявил о своем брате. Тот факт, который мы сегодня обсуждаем, уродливое проявление в партии. Надо подумать, совместимо ли поведение Золотарева со званием члена партии.

Т. Золотарева. Брат жил отдельно от семьи, поэтому о его воспитании ничего сказать нельзя. Деньги копил на покупку дома или квартиры. Все свои поступки продумал и поведение свое считает неправильным.

Т. Пескова, который сразу по приходе в школу столкнулся с Золотаревым по партийной работе, которая у нас еще не на высоте, т.к. Золотарев от работы отвлекался. На прошлом собрании Золотарев вел себя недостойно, все отрицал. Это говорит о том, что Золотарев пал на самый низкий уровень человеческого лицемерия. Подтвердить правду его вынудили факты. Вина парторганизации в том, что поведение Золотарева до сих пор не разбиралось на собрании. Учитывая его фронтовые заслуги и то, что он признал свои ошибки, предлагаю вынести Золотареву строгий выговор с последним предупреждением и с занесением в личное дело.

Т. Крикунова (директора школы), который сказал, что взаимоотношения Золотарева с родными известны были ему. Но самое главное то, что Золотарев скрыл предательство своего брата. Что касается работы, то в прошлом году он работал значительно лучше, затем как-то халатнее стал относиться к делу. Но сейчас, после инспекторской проверки, Золотарев стал работать лучше. Учитывая последние постановления ЦК партии о чуткости подхода к членам партии, о воспитательном значении решений, опираясь на устав партии, предлагаю вынести Золотареву строгий выговор с занесением в личное дело и с последним предупреждением.

Т. Полиевктову. Молчание после сообщения инструктора – это не просто молчание. Очень тяжело говорить о поведении секретаря после того, как мы обсуждали персональные дела. Задавая вопросы, мы пытались выяснить моральное состояние Золотарева. Видимо, у него есть хорошие задатки, но он их в себе подавил своей жадностью. С предложением товарищей согласна. Надо перевоспитать человека, направить его на правильный путь. Дух человека, рожденного при советской власти, должен помочь ему перестроить свое поведение.

Поступили предложения:

Считать, что т. Золотарев за все перечисленные выше факты заслуживает исключения из партии.

Учитывая его участие в Великой Отечественной войне, правительственные награды, опираясь на устав партии, предлагается:

1. За нечестное поведение, выразившееся в соучастии в даче взятки, в неправильном отношении к родным и в сокрытии от партии факта предательства брата в период фашистской оккупации вынести Золотареву С.А. строгий выговор с занесением в личное дело и с последним предупреждением.

2. Освободить т. Золотарева от обязанностей секретаря парторганизации как скомпрометировавшего себя.

Слушали:

Т. Золотарева, просившего оставить его на посту секретаря парторганизации, т.к. хотел бы исправиться именно на этом посту.

Т. Жидкову, сказавшую, что Золотарев, видимо, не понял, что коммунисты делают снисхождение к его хорошему прошлому и желают его перевоспитать. Так что оставить его на посту секретаря нельзя.

Партийное собрание постановляет:

1. Вынести т. Золотареву С.А. строгий выговор с последним предупреждением и с занесением в личное дело за нечестное поведение, выразившееся в соучастии в даче взятки, в неправильном отношении к родным и в сокрытии от партии факта предательства брата в период фашистской оккупации.

2. Освободить т. Золотарева С.А. от обязанностей секретаря парторганизации.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

ОТ АВТОРОВ

Нас часто спрашивают, зачем мы так пристально изучаем биографию Семена Золотарева, ведь его личная жизнь по сути не имеет отношения к трагедии 1959 года. Но как сказать… На самом деле роль фронтовика Семена Алексеевича в том походе и могла стать роковой. Характер, как мы видим, у него был непростой. Вспыльчивый и несдержанный, даже родную тетку поколотил. Мы не знаем, что произошло в группе Дятлова, но не исключаем, что к трагическим событиям могла привести ссора между руководителем похода и самым старшим его участником.

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