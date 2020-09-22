Олег Кожемяко - о поездке в Минск: Президент Лукашенко - твёрдо - на своём месте. Ждём его в гости во Владивосток. Ну, и поели драников

Глава Приморья Олег Кожемяко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Олег Николаевич, я знаю, что вы в Минске…
- Я только что прилетел из Белоруссии, в аэропорту сейчас, посадка идет - во Владивосток.
- Ага, вы сейчас в Москве?
- Да, пересадка.
- Скажите, ваш визит с приморской делегацией в Минск - это ваша инициатива? Или - «секретное задание Кремля»?
- Да нет. (смеётся)
У нас с Белоруссией отработаны очень хорошие связи, подписано соглашение. И мы, в рамках выполнения «дорожной карты» по соглашениям, - как только чуть-чуть ситуация с коронавирусом стала посвободнее, - решили наши планы немножко актуализировать, подкорректировать. Поэтому приехали, для того, чтобы дальше усилить работу по торгово-экономическому сотрудничеству с Республикой Беларусь. Мы и в Москве-то не были 7 месяцев.
- Ну, и как - планы обновили?
- За это время в республике появились новые высокотехнологичные производства, современные лесоперерабатывающие машины, дорожная техника, отвечающая всем мировым стандартам Автобусы начали выпускать - 3-го и 4-го поколения, электробусы, которые могут работать в Приморье.
Поэтому, для нас было очень важно, интересно сейчас, на этом этапе, еще раз свериться, расшить свои возможности по интеграции - непосредственно с Республикой Беларусь по поставкам товаров.
- А вообще из Белоруссии к вам много товаров приходит? И - что отправляете сами?
- Мы получаем оттуда «БелАЗы», сейчас туда отправляли борную кислоту. Очень дефицитный во всем мире химический продукт.
Работаем на взаимовыгодных началах, и наш визит в преддверии «Белагро» (популярная белорусская выставка. - А.Г.) - незадолго до приезда большой нашей делегации - это такая конкретная работа с предприятиями, с губерниями, которые, так или иначе, уже присутствуют - то есть, прописались на приморской земле. Сейчас мы просто несколько усилим эту работу.
- Я так понял, что в Приморье процентов 20 населения – белорусы?
- Ну, корни имеют до 30%. Потому что многие переселялись на Дальний Восток в период начала его заселения. Это 1800-е годы. Потом - ударные комсомольские стройки, тогда молодежь целыми бригадами ехала в Приморье.
Поэтому, у нас очень доброе отношение к Республике Беларусь, люди доверяют товарам народного потребления, сельхозпродукции, которые там выпускают.
Мы один народ, и никаких различий не видим.
- А ваши корни?
- У меня тоже бабушка на Дальний Восток приехала из Белоруссии.
- То есть вы тоже белорус... Как настроение у Александра Григорьевича Лукашенко?
- Очень взвешенное, уверенное, я бы сказал, с позитивным настроем, рабочее, вдохновляющее. Человек - твердо - находится на своем месте, знает, что нужно делать сегодня, сейчас, завтра. Мы пригласили его на следующий год посетить Приморский край, на что он ответил, как говорится, взаимностью.
- Я помню, что до того, как Олег Кожемяко занял пост главы Приморья, там тоже кипели всякие страсти, митинги. Вы никаких советов Лукашенко не давали?
- Я - советы? Да вы что! Мы только можем послушать советы, а дать – нет.
Он руководитель с большим опытом, поэтому, я думаю, разберется во всех этих моментах, которые там сейчас.
Я думаю, молодежь походит-походит, наступят холода и, как говорится, не станет интересно общаться, все это пустое, все эти хождения.
- В рублях можно как-то оценить - ваше взаимовыгодное сотрудничество с Белоруссией?
- Знаете, сложно говорить. Потому что, есть статистические отчетные данные, а есть те, которые складываются сами собой. Допустим, часть техники и товаров идет через дилеров, которые расположены в других регионах, а это в учет не идет.
Но, могу сказать одно. Что у нас на 16%, по соотношению с аналогичным периодом прошлого года, вырос объем торговли. Даже пандемия не ограничила наши контакты.
А сейчас, я думаю, с учетом новых технологий, которые есть в Белоруссии, взаимной заинтересованности, выгодной торговли, они будут ещё более тесными.
- Вы там пообедали, наверное, драниками.
- Неоднократно.
Насчет гостеприимства - белорусы, наверное, на первом месте находятся. Мы приезжаем к своим друзьям, и нас хлебосольно встречала и Могилевская губерния, и Минск, и везде - очень высококачественные продукты.
Конечно, драники - это национальное блюдо, которое мы помним еще от родителей.
- Бабушка вам делала драники?
- И бабушка, и мама делала. И могу сказать, что это одно из любимых блюд.
- Скажите, какие-то сувениры с собой увозите оттуда?
- Да. И конфеты, и колбасу, и зефир, и хлеб белорусский.
- А что привозили, рыбу?
- Привозили, в том числе, подарки. Ну как, с Дальнего Востока…
- Вам счастливого полёта! Привет Владивостоку!
- Удачи.