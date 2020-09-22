У Ксении Собчак новый бизнес: народ расхватал нижнее белье по пять тысяч рублей

Ксения Собчак теперь торгует нижним и другим бельем. Фото: Instagram.com

Ксения Собчак запустила интернет-магазин, в котором продают вещи ее бренда.

- Наконец-то у проекта «Осторожно Собчак!» появился свой мерч. Очень классного качества худи, майки и белье. Сама ручками все щупала и долго выбирала, - сообщила звезда.

Мерч – товары с логотипом, символикой бренда, фильма, проекта. В данном случае канала «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Это только кажется: мол, какой там доход от торговли белья? Если дела пойдут в гору, то с такими ценами вполне себе приличный. Особенно, учитывая цены и большую аудиторию Ксюши.

Собчак уже похвасталась: «У нас уже 280 заказов за час продаж». Если продажи пойдут такими же темпами, то доход может составить до нескольких миллионов рублей в месяц. Однако, чтобы наладить массовое производство с такими ценами нужен талант. Но Ксения же знает толк в бизнесе, особенно когда рядом консультанты грамотные. Чем же она торгует? Нижнее белье: трусики с надписью «осторожно!» за 2600 рублей и топ «у меня все трушно» за 2800. Итого комплект дороже пяти тысячи рублей: 5400. Футболка с надписью «не, ну а как?» за 3600 рублей. Худи «не даю автографы» и «я не буду проще» за 9600.

Худи от Собчак. Фото: sbchk.ru

Вполне вероятно, что этот источник дохода не единственный, который увеличит годовой доход Собчак – у нее растут продажи рекламы на YouTube, она активно начала новый телесезон, так что сможет компенсировать частично отложенные пока заказники и свадьбы, которые ранее она вела в огромных количествах. Иван Ургант и Ксения Собчак – самые востребованные ведущие на закрытых мероприятиях, свадьбах и прочих праздников. У Ксении Собчак за минувший год задекларирован годовой доход за 2019-й в размере 185 миллионов рублей. У ее мужа «всего лишь» - 19 миллионов. Только на продаже рекламе в инстаграме Ксения зарабатывает почти $1,5 млн.

Кстати, десять лет назад Ксения Собчак уже была в рейтинге самых богатых звезд страны на четвертом месте с доходом – $2,3 млн. В 2010-м году Собчак еще вела «Дом-2», где ее ежемесячная зарплата была самой высокой на проекте – $100 тыс. в месяц, а тогда это было три миллиона рублей. Для сравнения ее соведущая Ксения Бородина получала почти в пять раз меньше.

Белье бренда Собчак. Фото: sbchk.ru

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