Лариса Рубальская: Стихи приходят, когда мучаешься

Лариса Алексеевна с Игорем Николаевым - одним из немногих артистов на отечественной эстраде, в репертуаре которого нет песен на ее стихи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто-то однажды подсчитал, что Рубальская написала около 600 песен. Но, прежде чем стать хитмейкером, она поработала машинисткой в журнале «Смена», корректором в редакции «Нового мира», учителем русского и литературы. Правда, стаж ее работы в школе составил всего 12 дней - ее признали профнепригодной, поскольку ее уроки не соответствовали советской педагогической системе.

Что касается личной жизни, то Рубальская долго не могла выйти замуж, хотя очень этого хотела.

- Я не пользовалась популярностью у мужчин, - рассказывала Лариса Алексеевна. - А мне хотелось семью. И вот мне исполнилось 30 лет, выйти замуж я уже не надеялась. Я ходила по друзьям с просьбой - найдите мне мужа.

В итоге подруга познакомила Ларису со стоматологом Давидом Розенблатом, с которым она прожила 33 года и который, увы, скончался в 2009-м.

- Лариса Алексеевна, недавно в телешоу вы признались, что открыты для свежего чувства, мол, любовь очень важна для вдохновения.…

- У Андрея Дементьева есть прекрасное стихотворение: «Я живу открыто…». Вот это тоже мое. У меня нет причин держать что-то в тайне. Если бы не было таких историй безответной любви, как у меня, когда и пострадать, и поплакать хочется, не рождались бы стихи. Когда мучаешься, вот тогда стихи рвутся из сердца. Сейчас мне этого состояния не хватает…

- Как собираетесь отмечать юбилей?

- На 25 октября был запланирован мой концерт в «Крокус Сити». Но из-за карантина мы не смогли вовремя повесить афиши, поскольку не знали, откроют площадки или нет. Поэтому мой юбилейный концерт перенесли на 27 марта следующего года. А в сам день рождения соберемся у меня в семейном кругу: придет невестка, племянница с мужем, внуки. Выпьем шампанского. Ничего особенного я не замышляю. Я люблю неомраченные будни.

- Все еще соблюдаете самоизоляцию?

- Стараюсь поменьше бывать в людных местах. Езжу в основном на машине, сама за рулем. А сегодня села в троллейбус, надо было проехать всего 4 остановки. Конечно, надела маску, но все равно ко мне подошла женщина: «Я вас узнала по волосам».

- Где лето провели?

- Дома в Москве и на даче вместе с помощницей, которая живет у меня много лет. Мы с ней делим обязанности. Я готовлю, «служу» водителем и финансистом. Она подметает, гладит. В магазин ходим вместе. Дача у меня в 104 километрах от Москвы. Мы ее построили 28 лет назад, когда не было возможности что-то приличное купить поближе. А этот кусок земли давали бесплатно. Это не такая шикарная дача, как у многих сейчас. У нас туалет во дворе. А что вы удивляетесь? Что я езжу на троллейбусе и дача у меня без удобств?

- Неожиданно, что Лариса Рубальская живет, как большинство людей в нашей стране.

- А я большинство и есть. Мне поздно меняться.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Однажды к мужу Ларисы, стоматологу Давиду Розенблату, на прием пришел его давний знакомый, музыкант Владимир Мигуля. Давид попросил Мигулю посмотреть стихи его супруги. А спустя три месяца музыкант пригласил пару на свой концерт.

На этом концерте Лариса Алексеевна услышала в его исполнении песню на свои стихи. После этого муж сказал: «Давай-ка, дорогая, начинай писать профессионально!»

Если бы не он, Рубальская так бы и продолжала писать четверостишия для друзей по случаю дней рождения и свадеб.

Самые известные хиты на стихи Рубальской:

«Напрасные слова» (исполняет Александр Малинин)

«Странная женщина» (Михаил Муромов)

«Моя судьба» (Алла Пугачева)

«Угонщица» (Ирина Аллегрова)

«Виноват я, виноват» (Филипп Киркоров).