Борис Корчевников обнадежил поклонников: опухоль у него не злокачественная. Фото: Instagram.com

Уже несколько недель в СМИ активно обсуждается здоровье 38-летнего Бориса Корчевникова. Сергей Соседов, известный по популярному в 90-е годы шоу «Акулы пера», рассказал журналистам, что в последнее время у телеведущего на фоне давней тяжелой операции по удалению опухоли мозга начались проблемы со слухом. И хотя официальные представители Корчевникова опровергли эту информацию, зрители продолжают тревожиться за своего любимца.

Масла в огонь подлил последний эфир телепередачи «Судьба человека», в рамках которого Корчевников беседовал с Михаилом Шуфутинским. Борис выглядел усталым и отстраненным, иногда говорил невпопад. Создалось впечатление, что из-за проблем со слухом телеведущий порой не улавливает нить беседы. Тут же пошли разговоры, что у Корчевникова серьезные ухудшения здоровья, поэтому телеведущий и его близкие не комментируют его состояние.

«Приблизила к мыслям о смерти»

Напомним, в 2015 году у Бориса Корчевникова обнаружили опухоль мозга.

- Болезнь не была для меня переломным моментом, - рассказывал Корчевников в одном из телеинтервью. - Я понимал, что это надо пройти.... Это не опухоль головного мозга и, по счастью, она не злокачественная. Это опухоль в голове, которая повлияла на мое внутреннее состояние. Первая мысль: может, меня это сейчас отрезвит, остановит немножко, приблизит к тому, к чему мы и так всегда должны быть близки… К мыслям о смерти, о нашем конце. Я жил в суете. А дальше я начал лечиться. Обследования, операция. Без ощутимых результатов. И лечение, которое продолжается и по сей день.

Я порой ловлю себя на мысли, что эта болезнь дала мне больше, чем забрала. Она что-то по-человечески во мне изменила. В больнице я понял, что словом можно убить, растоптать человека. Я больше всего жалел о тех словах, которые ранили людей по моей вине. А слова те уже не вернуть, я уже их сказал. Вдруг я понял, сколько можно натворить своими словами. Я это и раньше понимал, но осознал это особо остро в болезни. Второе понимание - я ощутил, насколько мы слабы в болезни.

После операции я буквально по стеночке ходил, у меня были большие проблемы с вестибулярным аппаратом. Я не мог сам передвигаться. Как полезно пережить собственную немощь. Как же так - вчера ты мог делать, что хочешь, а сейчас хочешь и не можешь даже пальцем пошевелить.

«Главный помощник - слуховой аппарат»

- Операцию Корчевникову делали в Германии. Он тогда особо не говорил о болезни, хотя понятно, что он оставил шоу «Прямой эфир» не из-за прихода на канал Андрея Малахова, а потому что самому уже с такими проблемами по здоровью тяжело было вести ежедневную программу, - говорит телеведущая Ольга Рудыка. - Поэтому его переход на телеканал «Спас» никого не удивил. На канале «Россия» у Бориса осталось только нескандальное тихое шоу «Судьба человека», не требующее больших энергозатрат.

По словам близких Корчевникова, у телеведущего действительно после операции возникли проблемы со слухом.

- Да, у Бори есть проблемы со слухом, но он не полностью оглох, просто на одно ухо не слышит. В Германии ему поставили слуховой аппарат, благодаря которому он может нормально жить, - рассказал «КП» друг Корчевникова. - Почему проблемы со слухом? У него же была трепанация черепа, из мозга удалялась опухоль. Мозг затрагивали, а это бесследно, увы, не проходит.

Боря себя нормально сейчас чувствует, на прошлой неделе он снял две программы «Судьба человека». Свою болезнь он обсуждает только с родственниками и очень ближним кругом, в который входят 2 - 3 человека. Он считает, что болезнь спровоцировал «Прямой эфир». Мол, кто-то из героев его там проклял. Эти скандальные программы бесследно не проходят...

300 тысяч за корпоратив

Однако, по рассказам промоутера Евгения Морозова, Корчевникову мало занятости на «Спасе», где он гендиректор, и на канале «Россия». Дескать, Борис сейчас активно ищет подработку.

- На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей, - рассказал «Комсомолке» Евгений Морозов. - Но с Борисом всегда сложно было работать, в пору ведения «Прямого эфира» он был настолько занят, что порой в последний момент отказывался от мероприятия, а нам приходилось ломать голову, как объясниться с заказчиком. Сейчас, насколько я знаю, у Бориса затяжная депрессия на фоне болезни, поэтому он в последнее время редко появляется на светских раутах. Лечение в Германии очень дорогое - одно обследование в среднем обходится ему от 10 тысяч евро. Деньги на лечение, видимо, нужны, вот и решил найти директора, который будет искать ему подработку на корпоративах.

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