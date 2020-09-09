Лечился и молился: Борис Корчевников подтвердил слухи о болезни и показал фото

Борис Корчевников рассказал о чуде, увиденном в храме больницы, где он лечился. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников прервал молчание о своем состоянии здоровья. Не так давно стало известно, что телеведущему стало хуже. Артист долго не комментировал слухи и домыслы, однако на днях подтвердил, что действительно некоторое время назад лечился.

Борис Корчевников опубликовал трогательное фото в своем блоге. Он рассказал, что не так давно действительно заболел. И в этот момент с ним случилось чудо.

"В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии. Сам образ - редкий и грустный: «Не рыдай Мне, Мати». На нем мама Христа снимает его с Креста", - поведал телеведущий.

Он также сообщил, что сейчас этот образ, но уже с новым стеклом висит там же, над каноном (это место, где поминают усопших). А треснувшее стекло, на котором продолжают проявляться лики, - в алтаре.

"Самое известное такое чудо было в Киеве в начале 90-х. Там отпечатался на стекле (так же негативом) образ Богородицы «Призри на Смирение». Этот образ очень красивый и редкий в России. Так вот, в этом маленьком больничном храме - «Призри на смирение» на иконостасе! Для меня это чудо - к укреплению врачам и всем нам в дни эпидемии, когда смерть и слезы родных, как слезы Богородицы на этой иконе, были так рядом. И тихое напоминание, что и Он, как бы страшно не было, здесь, с нами", - поведал артист.

Подписчики Корчевникова стали наперебой желать ему здоровья. Многие пишут, что молятся за кумира.

Напомним, в Сети то и дело возникают разные слухи о здоровье телеведущего. Сам Борис несколько лет назад рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли головного мозга и проходил длительную реабилитацию. С тех пор телеведущий наблюдается у специалистов. В 2019 году Борис признавался, что вследствие приема препаратов набрал вес.