Президент Израиля попросил уменьшить ему жалованье

Жалованье президента Израиля в прошлом году составляла порядка 64 тыс. шекелей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Израиля Реувен (Руби) Ривлин обратился к правительству страны с просьбой сократить ему жалованье на 10%.

Ранее кабинет министров утвердил 10% сокращение окладов министров и депутатов израильского парламента (Кнессета).

Предложение главы минфина Израиля Исраэля Каца о временном снижении зарплаты для членов кабинета министров и депутатов Кнессета было принято 21 сентября. В ходе обсуждения предложения глава МВД Арье Дери выдвинул идею сокращения зарплат государственных мужей на 20% и предложил распространить это решение на всех высокооплачиваемых чиновников. Однако инициатива не была поддержана.

Кац заявил, что в ближайшем будущем будут просчитаны варианты сокращения заработной платы для всех высокопоставленных госслужащих, а также для судей.

Жалованье президента Израиля в прошлом году составляла порядка 64 тыс. шекелей (свыше 1,4 млн. рублей) в месяц, а зарплата депутата Кнессета - около 44 тыс. шекелей в месяц (примерно 974 тыс. рублей) в месяц.