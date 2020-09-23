Чистые Игры на Балтийском море: Экологический квест, придуманный в России, покоряет жителей других стран

Уборка мусора на Ладоге, Ленобласть Фото: Предоставлено организаторами

Убрать мусор - а заодно поучаствовать в веселом командном соревновании, поразгадывать загадки и пройти целый квест. "Чистые Игры" были придуманы в 2014 году в Санкт-Петербурге и успели покорить не только всю Россию, но и многие страны мира.

А 19 сентября к российским соревнованиям по уборке мусора присоединились жители Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

В России в этот день в 56 населенных пунктах прошел Осенний Кубок Чистоты. А жители прибалтийских стран, а также в Беларуси, Санкт-Петербурге и Ленобласти посоревновались в Кубке Чистоты Балтийского моря. В его рамках больше 4 тысяч человек смогли собрать 96 тонн отходов.

Проблемы осознанного отношения к мусору, чистоты парков и природных зон оказываются близки жителям всех городов - независимо от точки на карте.

- Я пыталась собирать мусор почти каждый день, когда отвозила сыновей в школу и детский сад, но его по-прежнему очень много. Теперь чуточку меньше, - призналась организатор игры в Дании Хелен.

Участники Кубка Чистоты в Дании Фото: Предоставлено организаторами

Участники Кубка Чистоты убрали от мусора улицы Хорсенса в Дании, лес рядом с Варшавой в Польше, улицы латвийской Риги. В Литве игра проходила в одной из точек маршрута Гедрюса Букаса, активиста, который едет автостопом вдоль границы Литвы и убирает мусор на стоянках.

- Разметка показала состав мусора, и это раскрывало глаза. Большая часть — упаковки от еды, от которой можно было бы избавиться. Например, стаканчики из-под кофе. Идея в том, что проблема не только в мусоре, но и в том, что мы производим упаковки, которые используются недолго и не подлежат переработке, - рассказала организатор Игр в Литве Инга.

Партнерами Кубка Чистоты Балтийского моря стали Фонд Президентских Грантов, а также международные организации Let’s do it! World и Earth Day, Совет государств Балтийского моря, Союз Балтийских городов, Коалиция Чистая Балтика, Программа Балтийского университета, движение ReGeneration 2030, проект Baltic Sea Challenge, организация Ars Baltica.

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов Фото: Предоставлено организаторами

СКАЗАНО

Дарья Ахутина, руководитель приоритетного направления «Устойчивый и процветающий регион» Секретариата СГБМ:

- Совет государств Балтийского моря высоко оценивает усилия «Чистых игр» по вовлечению молодежи в деятельность, связанную с устойчивым развитием региона Балтийского моря. Мы считаем, что игровой метод уборки мусора - хороший способ повышения осведомленности молодежи о важности экологического волонтерства и привлечения их к активному участию в решении экологических проблем.

Павел Жабоклицкий, генеральный секретарь Союза Балтийских городов:

- Мы были партнерами волонтерского турнира Балтийский Кубок Чистоты 2019, и после своего доклада на Генеральной конференции Союза Балтийских городов в октябре 2019 года в Каунасе (Литва), члены Союза Балтийских городов остались довольны результатами этого турнира. Мы поддерживаем Балтийский Кубок Чистоты 2020 и следующие турниры в нашем регионе.

Михаил Дуркин, исполнительный секретарь Коалиции Чистая Балтика:

- Мы должны заниматься уборками из-за обучающего компонента. Как говорится, тот, кто участвовал в уборке, научится не мусорить и убирать за собой на природе. Когда речь заходит об источнике мусора, можно подумать, речь идет о ком-то другом. Но в действительности каждый человек, живущий в регионе, в среднем каждый год производит 30 килограмм пластика, который оказывается в Балтийском море.

Дмитрий Иоффе, руководитель проекта «Чистые Игры»:

- Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения на проведение мероприятий, нам удалось провести второй международный турнир Чистых Игр на том же уровне, что и в прошлом году, если считать по числу участников и вовлеченных стран. Вместе с нами мусор убирали жители Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. А мусора в странах Балтики мы собрали в полтора раза больше, чем в 2019-м!