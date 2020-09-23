Ледовая война: теперь Рудковская и Тутберидзе делят Загитову

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между «Ангелами Плющенко» и «Тутберидзе-team» возобновились боевые действия. Команда Этери Тутберидзе опубликовала скрины переписки, в которой жена Плющенко Яной Рудковская в открытую зазывает в команду к мужу Алину Загитову. Но что больше всего бесит фанатов в этой истории? То что команда Плющенко-Рудковской хочет забрать Загитову не для спортивного результата.

ЧТО ЗА ПЕРЕПИСКА

В переписке вроде бы все ясно. Судя по всему общение состоялось в середине сентября. Рудковская пишет: «Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Мособласти и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи». Алина отвечает четко и понятно: «Здравствуйте, спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны».

Бурная реакция Рудковской говорит о том, что переписка реальная. «Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном, - цитирует жену Плющенко «СЭ». - Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного Кодекса РФ штабу их юристы разъяснят».

Статья 138 УК – о тайне переписки. И других эмоциональных моментов и язвительности в ответе Яны Рудковской с избытком. Но такая бурная реакция странна, если «Ангелы Плющенко» не чувствуют за собой вины.

Тренер Этери Тутберидзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЧТО НЕ ТАК В ПРЕДЛОЖЕНИИ РУДКОВСКОЙ

У команды Тутберидзе есть поводы обижаться на Плющенко и Рудковскую. Только за последние месяцы из «Хрустального» к «Ангелам» ушли две звезды прошлого сезона – Александра Трусова и Алена Косторная. У девчонок наверняка были причины поменять тренеров, и они их объяснили. Да и переходы в фигурном катании случаются сплошь и рядом. Но вот только не надо делать вид, что команда Плющенко-Рудковская вообще не предприняла никаких усилий, чтобы заполучить сильнейших фигуристок, воспитанных в «Хрустальном».

А «Ангелы», наоборот, очень бурно открещиваются от своей роли. И это бесит фанатов и тренеров. Ведь почему Тутберидзе-team выложила скрины той самой переписки? Это случилось в ответ на заявление Плющенко. На «России-24» он заявил: «Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты». Вот тут-то и появился тот самый пост, взорвавший ледовое пространство.

В других видах спорта давно правят деньги. «Зенит» благодаря «Газпрому» может иметь лучших футболистов в России, принадлежащий шейхам «МанСити» набирает лучших игроков по всему миру. И футболисты туда идут не только за деньгами6 но и затитулами – их проще брать в больших клубах. Фигурное катание припозднилось, но и тут суммы контрактов очень быстро наберут решающий вес при выборе тренеров. Непонятно, чего стесняются Плющенко и Рудковская. Если вы сманиваете спортсменов, или другими словами предлагаете им лучшие условия, в которых они смогут прогрессировать и завоевывать медали, имейте смелость в этом признаться.

А у Плющенко, говорят, действительно будут суперусловия. Будет не только много льда, отличный зал, но даже отдельные коттеджи для фигуристок рядом с тренировочным центром. Все для того, чтобы брать титулы.

Продюсер Яна Рудковская Фото: Instagram.com

ЗАЧЕМ ПЛЮЩЕНКО НУЖНА ЗАГИТОВА?

Это самый большой вопрос в действиях Плющенко и Рудковской. Будем откровенны, женское фигурное катание сейчас настолько юное, что 18-летняя Загитова вряд ли сможет конкурировать в борьбе за серьезные титулы. Значит тут нет интересов сборной России, о которых говорила Рудковская. Но зато у Алины есть имя, уже завоеванные титулы, армия фанатов, а значит огромное значение для афиш разных шоу. На олимпийской чемпионке можно зарабатывать деньги. И это может быть первой причиной.

Вторая – что-то личное. Сманить Загитову из «Хрустального», это значит нанести еще одну пощечину Тутберидзе-team. Если действительно есть такая мотивация, понятно почему в «Хрустальном» так обижены.