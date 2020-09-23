В учениях "Кавказ-2020" в Дагестане приняли участие "Терминаторы"

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа Фото: Министерство обороны РФ

Следом за ударами артиллерии и авиации на побережье Каспийского моря высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты из вертолетов Ми-8. Одновременно разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника с вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор".

Действия летчиков обеспечили возможность тактического маневра передового отряда морского десанта. Свидетелями такой динамичной картины стали наблюдатели из разных страны и журналисты.

- Морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного обозначив свои удары дымовыми шашками, холостыми патронами и зарядами, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда, - сообщили в Минобороны.

В этом зрелищном эпизоде учений "Кавказ-2020" принимали участие около 500 военнослужащих полка морской пехоты, также было задействовано 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России. Были задействованы бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани», всего более 40 единиц военной техники.

Напомним, Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях. В них принимают участие около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысяча военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.