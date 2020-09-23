Павел Крашенинников: Впервые президент и Совет Федерации смогут отправлять в отставку судей, нарушивших законодательство и нормы этики

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- Павел Владимирович. в предыдущем интервью забыл спросить... Президент же вас назначил своим представителем при обсуждении этого пакета. Как вам в новой должности?

- Все нормально.

- Будет ли зарплата?

- Нет, зарплаты не будет. Собственно говоря, это - продолжение нашей прежней деятельности. Вместе с коллегами - ещё двумя сопредседателями Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию - а это Талия Хабриева и Андрей Клишас - мы продолжаем уже начатое дело. Теперь вот - да, представляем президента при обсуждении и - в дальнейшем - при принятии законопроектов. Это логично. Вы знаете, что Владимир Путин попросил Рабочую группу мониторить подготовку и введение новых законов в действие. Чем мы и занимаемся.

- В предыдущих интервью «Комсомольской Правде» вы говорили - чтобы укрепить Конституцию, точнее, ее действие, - потребуется порядка ста новых законопроектов. И что в эту сессию вы 40 - 50 из этого ряда проработаете.

- Где-то так, да.

- Именно такое количество президент вам и отправил?

- Нет.

Понимаете, у нас нет какой-то гонки. Мы стараемся, чтобы все-таки приоритет был качества и системности этих законодательных актов. Потому что Конституция сама по себе ценна не одной какой-то поправкой или там двумя, а вот все они в системе, эти поправки, должны заработать.

И, конечно, создать в стране правовое регулирование более высокого уровня, которого мы достойны и которого мы достигли.

Эти законы также необходимо вписать в такую вот системность. И они не должны быть внутренне противоречивы.

- Их примерно десяток, этих законопроектов?

- В этом пакете - восемь. Но, надо понимать, что там - внутри законов по судоустройству - будут ещё и свои поправки. Поэтому, вы правы, да, - с десяток получается.

В принципе, это первый пакет. Там готовятся и другие изменения. В том числе новый закон о Госсовете.

- О, расскажите!

- Давай чуть позже.

По мере готовности, по мере наполнения этих законов поправками, мы обязательно расскажем, что они, в целом, будут собой представлять.

- Коль вы заговорили о судебной системе, какие там изменения готовятся?

- У нас есть блок поправок, связанных с Конституционным судом.

Все-таки у него - новые полномочия, связанные также с законотворческим процессом. Это когда президент может обратиться по поводу даже проекта закона на соответствие его Конституции. Мы знаем, что Конституционный суд теперь имеет возможность рассматривать спорные вопросы - в связи с трактовкой международных договоров и - также на их соответствие нашему Основному Закону.

Такие вопросы возникают не только в политике, но и в экономике.

Плюс - появляются полномочия у Совета Федерации и президента по поводу отрешения от должности судей, которые нарушили законодательство либо судебную этику. Такая процедура тоже предлагается. Она достаточно новая, у нас ее раньше не было.

- Серьезно? Это имеется в виду кого отрешать – федеральных? Или вообще - всех судей?

- Нет, не всех, а только конституционных, Верховного Суда, апелляционных и кассационных судов. Это их касается. Речь о руководстве этих инстанций, да.

- А еще? Мы же о силовых ведомствах вчера подробно не разобрали с вами тему...

- Мы говорили про правительство, про его формирование… Это, конечно, новое для России.

Просто хотел бы ещё добавить, что новый механизм укрепляет не только ветви власти, законодательную и исполнительную, не только Госдуму, Совет Федерации, президента и правительство. Но это и для общества в целом формируется такой баланс очень хороший.

- То есть?

- Потому что, все-таки через публичное назначение членов Кабинета министров общество будет непосредственно участвовать в его формировании. Тем более, видеть, что из себя представляет министр, вице-премьер, откуда он взялся, какая у него программа… какое образование, мировоззрение и так далее. На мой взгляд, это очень важно.

- Согласен.

- При этом, конечно, парламент берет на себя ответственность, если он утверждает или одобряет кандидатуры. Как, допустим, и в случае с Советом Федерации - там сенаторы с силовиками будут проводить консультации - перед тем, как их назначит президент. Конечно, ответственность в этом случае - за работу руководителей данных ведомств - ложится не только на правительство и президента, а, в полной мере, - и на парламент в том числе.

- А вот вопрос прохождения через парламент силовиков мы как-то вообще практически не затронули. И сейчас вы об этом - также вскользь.

- Силовики – они тоже члены правительства. Здесь - в законопроектах - новое только то, о чем я уже сказал - что они проходят, до назначения президентом, консультации в Совете Федерации.

Силовики – такое условное название, потому что там есть и МИД, Министерство юстиции...

Но здесь у президента достаточно большой объем полномочий. Глава государства формирует структуру и значительную часть руководства этих ведомств.

- Значит, руководителей ФСО, ФСБ не будут обсуждать в Совете Федерации?

- Нет, вы знаете, ФСО и ФСБ – руководители или директора - не являются членами правительства. Поэтому по поводу них консультации проводиться не будут. Это не правительство, это федеральные органы исполнительной власти.

- И завершающий - пока - вопрос. Вот я так понимаю, что сейчас Госдума представляет собой такой какой-то кипящий котел. Потому что параллельно идет обсуждение десятка законопроектов - в первом чтении, потом - дальше…

- Александр, ты в точку попал. Добавь сюда еще и обсуждение нового бюджета. То есть, прямо сейчас закладываются финансовые основы деятельности страны на следующий и на последующие годы...

- А что? И это тоже горячо?

- Конечно. Когда каждый депутат «бьется» за свой регион, за свои отрасли и так далее.

- Пандемия не сильно подкосила ваши ряды? Говорят, что десяток депутатов с коронавирусом - в больнице. И спикер Володин сделал заявление, что надо депутатам беречь себя...

- Знаете, в данном случае он абсолютно прав, потому что реально, конечно, нам нужно работу выстроить так, чтобы обезопасить себя от этой заразы.

Вот почему в Думе не работают буфеты, у нас ограничения по входу. Мы сдаем тесты постоянно. Это, конечно, вынужденная мера. Она не совсем законотворческая, но без этой организации работать было бы невозможно.

- Буфеты позакрывали. А - столовая?

- Нет, конечно, ничего не работает.

- А где же вы кушаете?

- С собой носим.

- А микроволновка есть, разогреваете или всухомятку едите?

- Организм пока принимает, все нормально.

- Бутерброды…

- Да, чай, кофе. Все нормально.

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