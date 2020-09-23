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Коронавирус Covid-19

Четвертая волна коронавируса будет самой губительной: кардиолог объяснил, почему

Главный кардиолог Минздрава напомнил, что сильнее всего пандемия ударила по сердечно-сосудистой системе. Даже у тех, кто сам не заразился новой инфекцией
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Опасаться стоит не столько второй или третьей волны коронавируса, но четвертой, отдаленной волны

Опасаться стоит не столько второй или третьей волны коронавируса, но четвертой, отдаленной волны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным академика РАН, президента Российского кардиологического общества, главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава РФ Евгения Шляхто, за 9 месяцев в мире от COVID-19 умерло почти миллион человек, а от сердечно-сосудистых заболеваний за это же время - 17 млн. Об этом врач-кардиолог рассказал на пресс-конференции, посвященной результатам онлайн проекта «Измерь возраст своего сердца».

Как считает Евгений Шляхто, опасаться стоит не столько второй или третьей волны коронавируса, но четвертой, отдаленной волны. Именно тогда о себе дадут знать последствия травм психики и обострение хронических заболеваний после перенесенных населением ограничений и самоизоляции. И самыми уязвимыми здесь окажутся люди, страдающие ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

- Для них особенно критичны были и приостановка плановой медицинской помощи, и перенос оперативных вмешательств, - отмечает врач-кардиолог Евгений Шляхто. - Сегодня мы бросили все наши усилия на то, чтобы возобновить и плановую помощь, и диспансеризацию, и экстренную медицинскую помощь и воспользоваться окном возможностей, которое дает нам эпидемиологическая ситуация.

Специалист также обратил внимание на то, что наиболее успешными при борьбе с пандемией стали страны, которые обладают наиболее современной и инновационной медициной.

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