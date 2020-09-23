Глава Пенсионного фонда рассказал, куда исчезают сбережения россиян, не доживших до пенсии

Глава ПФР Максим Топилин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть россиян, которые работают и делают отчисления на будущую пенсию, не доживают до возраста выхода на заслуженный отдых. При этом деньги, которые они успели скопить, не переходят по наследству – они остаются в Пенсионном фонде. Председатель ПФР рассказал, куда уходят эти деньги.

В ходе обсуждения исполнения бюджета фонда за прошлый год, которое прошло 23 сентября в Госдуме, депутат Владимир Поздняков заявил, что только с 2005 по 2015 годы ПФР получил порядка 10 трлн рублей за счет людей, которые не дожили до пенсии. При этом общий котел, из которого получают выплаты пожилые люди, до сих пор дефицитный.

- Эти деньги мы учитываем в рамках солидарной системы при расчетах, - объяснил глава ПФР Максим Топилин. – Да, к сожалению, кто-то не доживает до пенсионного возраста. Но кто-то живет до 90 лет и дольше.

Получается, на деньги тех россиян, которые скончались до наступления пенсионного возраста, платят пенсию долгожителям.

В 2019-м россияне отложили на старость 5 трлн 394 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Это позволило снизить трансферты в ПФР из бюджета.