Где отдохнуть на море за рубежом в 2020 году: топ-5 стран, цены и правила

Куда можно поехать русским туристам на пляжный отдых в 2020 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие полгода лето будет только за деньги - давняя сезонная осенняя шутка путешественников и турагентов. Нынче она получится длинной и грустной. Не только за деньги, а ещё и только в тех странах, которые открыли границы для российских туристов. И с которыми наша страна возобновила авиасообщения (эти два условия, увы, не всегда совпадают). Да еще и с непонятным горизонтом планирования. Кто знает, как будет развиваться ситуация с пандемией? Откроют ли вскоре еще какие-то теплые страны? Или, наоборот, закроют?

И тем не менее - скоро осенние каникулы у школьников. И Новый год вообще-то не за горами.. Если б не коронавирус, мы бы уже вовсю покупали билеты и подыскивали туры на зимние праздники. Сейчас туристы опасаются загадывать на три месяца вперед, признают в турфирмах. Покупают в основном туры с вылетом в ближайшую неделю-две.

"КП" решила рассказать о том, где в 2020 году можно отдохнуть на море за рубежом. Сравниваем по трем важным параметрам: погода для пляжного отдыха поздней осенью и зимой; требования для въезда в связи с коронавирусом и цены. Виза во все эти страны не нужна либо оформляется по прилету.

Напомним, что при возвращении в Россию в любом случае нужно будет сдать ПЦР-тест на Covid-19 и загрузить результаты на сайт Госуслуги в течение 72 часов.

ТУРЦИЯ

Погода (температура воздуха/воды)

Октябрь +26/+25

Ноябрь +20/+23

Новый год +15/+20

Перелет

Самолеты летают в Стамбул и курортные аэропорты Анталью, Даламан и Бодрум из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска и Калининграда - то есть из всех российских аэропортов, откуда на данный момент разрешено выполнять международные рейсы. Ограничений по количеству рейсов нет. И в этом огромное преимущество Турции по сравнению с Эмиратами (см.ниже). Есть чартеры, регулярка, десятки рейсов разных авиакомпаний.

Условия въезда

Очень простые: сдавать тест на коронавирус не нужно, получать какие-либо справки тоже. Только в самолете заполнить анкету - паспортные данные, номер места в салоне лайнера, адрес отеля, контактная информация.

Цена вопроса

В октябре - от 50 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в 5-звездочном отеле "Все включено", с перелетом. А в 3-звездочном можно уложиться и в 35 тысяч на двоих, причем тоже с All inclusive. В новогодние каникулы - от 70 тысяч рублей в "пятерке" и от 57 - 58 тысяч в отеле 4* (за неделю, на двоих).

Итог

Плюсы Турции: не нужен ПЦР-тест, огромный выбор рейсов и отелей, прекрасное соотношение цены и качества, особенно для любимого нашими отпускниками All inclusive.

Минус только один - на Новый год будет слишком холодно для полноценного пляжного отдыха. Но солнечно, и во многих отелях есть подогреваемые бассейны. А в октябре и первой половине ноября Турция вне конкуренции.

Отдых в Турции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ОАЭ

Погода

Октябрь +35/+27

Ноябрь +30/+25

Новый год +26/+24

Перелет

Полеты возобновлены только в Дубай, дважды в неделю (то есть фактически 4 рейса: два российской авиакомпании и два из Эмиратов, такая взаимность положена по международным авиационным соглашениям). "Аэрофлот" летает на лайнерах А330-300, рассчитанных почти на 300 мест. Авиакомпания "Эмирейтс" поставила на маршрут Дубай - Москва гигантские двухпалубные лайнеры А380, вмещающие около 500 пассажиров.

Условия въезда

Туристам разрешен въезд в два эмирата из семи - Дубай и Шарджу.

Обязателен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 96 часов до вылета. Справка должна быть на английском языке, с печатью. Ее необходимо распечатать (не показать на экране смартфона). Путешественников с симптомами коронавируса попросят пройти повторное тестирование, даже если есть свежая справка.

Если анализ окажется положительным, туриста отправят на 14-дневный карантин в специально отведенный для этого отель. Либо в клинику на лечение, в зависимости от самочувствия.

Также надо заполнить декларацию о здоровье и подписать документ о том, что готовы нести все расходы на лечение и карантин. И убедиться, что у вас имеется международная медстраховка, покрывающая лечение Covid-19.

И еще установить на свой телефон приложение DXB app для отслеживания местонахождения и состояния здоровья.

Цена вопроса

В октябре на Персидском заливе реально отдохнуть за 80 тысяч рублей на двоих (это минимальная цена за недельный тур с перелетом и проживанием в отеле 3 - 4* с завтраками). В 5-звездочном отеле - от 95 тысяч. На Новый год самые бюджетные варианты - от 90 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 2 - 3* с завтраками, в пяти звездах - от 105 тысяч.

Итог

Главная проблема - дефицит авиарейсов и вызванная им дороговизна билетов. Спрос явно больше, чем способны вместить четыре борта в неделю. До пандемии в Дубай летал десяток самолетов в день.

Отдых в Арабских Эмиратах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЗАНЗИБАР

Погода

Октябрь +30/+27

Ноябрь +31/+27

Новый год +31/+28

Перелет

Формально авиасообщение с островом Занзибар, принадлежащем Танзании, разрешено правительством РФ еще 1 августа. Реально же первые прямые рейсы на Занзибар появятся с 25 октября - это будут чартеры авиакомпании Nordwind, запущенные туроператором "Пегас Туристик". Причем на больших лайнерах на 440 пассажиров. Раз в 10 дней. Скорее всего, еще один или два крупных туроператора организуют полетные программы на Занзибар, но пока они не объявили о деталях.

Условия въезда

Тест на коронавирус не требуется. Нужно лишь заполнить специальную форму для медико-санитарного контроля в аэропорту.

Цена вопроса

В ноябре 10 дней отдыха в отеле 3* с завтраками стоят от 130 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном - от 170 тысяч. В новогодние праздники - от 170 в "трешке" и от 240 тысяч в пяти звездах.

Итог

Возможность отдохнуть за границей, не сдавая анализ на коронавирус, - редкое по нынешним временам удобство. Экзотика опять же. И есть надежда, что ближе к датам вылета цены будут падать. Особенно если у "Пегас Туристик" появятся конкуренты на этом направлении.

ЕГИПЕТ

Погода

Октябрь +30/+26

Ноябрь +26/+24

Новый год +22/+22

Перелет

Авиасообщение разрешено только с Каиром, по 3 рейса в неделю у "Аэрофлота" и Egypt Air. Туристам это неудобно, им-то надо на Красное море. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх придется ехать на автобусе (туроператоры для своих клиентов организуют трансфер) или лететь внутренним рейсом. Ещё вариант - лететь с пересадкой в Стамбуле либо Минске в Хургаду или Шарм-эль-Шейх.

Условия въезда

ПЦР-тест на коронавирус обязателен, сдать надо не позже чем за 72 часа до прибытия в Египет. Справка должна быть на английском или арабском языке, с печатью лаборатории и указанием вида анализа RT-PCR.

Нужна медстраховка, покрывающая расходы на лечение Covid-19.

Цена вопроса

В октябре цены на отдых по системе "Все включено" начинаются от 95 тысяч рублей на двоих в отеле 3* и от 105 тысяч в "пятерке". На Новый год - от 115 и 130 тысяч рублей соответственно.

Итог

Цены слишком высоки для Египта, а добираться на курорты на перекладных неудобно. Так что ждем прямых рейсов на Красное море.

Отдых в Египте Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАЛЬДИВЫ

Погода

Октябрь +30/+28

Ноябрь +30/+28

Новый год +30/+28

Перелет

Оперштаб разрешил выполнять два рейса в неделю. На острова в Индийском океане из Москвы летает "Аэрофлот". Можно добраться и со стыковкой - "Эмирейтс" через Дубай или "Турецкими авиалиниями" через Стамбул.

Условия въезда

ПЦР-тест на коронавирус, сданный не позже, чем за 96 часов до прибытия на Мальдивы. Справка должна быть на английском языке или же переведена на английский и заверена нотариально. Её необходимо загрузить на сайт иммиграционной службы Мальдив, там же заполнить декларацию о состоянии здоровья не позднее чем за 24 часа до вылета.

Придется скачать мобильное приложение Trace Ekee для отслеживания контактов и указать номер телефона для экстренной связи.

Цена вопроса

В октябре цены начинаются от 140 тысяч рублей на двоих, если жить в скромном гестхаусе, от 180 тысяч - в отеле 4* с завтраками, в "пятерке" - от 240 тысяч. Все это с перелетом. В новогодние каникулы даже в гестхаусе не меньше 220 тысяч.

Итог: прекрасно, но дорого!

КСТАТИ

Россия также возобновила авиасообщение с Великобританией, Швейцарией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Однако в Великобритании и Южной Корее всех прилетающих ждет 14-дневный карантин. А в Швейцарию россиян с туристическими визами вообще пока не пускают. Ну и к зимним пляжным курортам перечисленные государства не относятся.

С другой стороны, граждан РФ ждут в гости в теплых и любимых нашими отпускниками краях. Открыли границы для нас Хорватия и Черногория, Греция и Марокко, Куба и Доминикана. Проблема с перелетом. Прямых рейсов пока нет. Только с пересадками. В Хорватию, Черногорию и Марокко - через Стамбул. В Черногорию можно еще через Минск. А на Кубу и в Доминикану пока вообще никак.