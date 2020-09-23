«Топить будете дровами? Так у вас и дров нет - надо в Сибирь ехать»: Путин высказался о немецком отказе от мирного атома

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Перед началом встречи с сотрудниками «Росатома» Владимир Путин вручил звезду Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову.

Рыкованов - легенда атомной отрасли, научный руководитель Российского федерального ядерного центра, председатель научно-технического совета "Росатома". При его участии разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые находятся на вооружении российской армии. Поэтому звезда Героя Труда им более чем заслужена.

Путин отметил, что атомная отрасль всегда была особенной для страны, и страна отдавала для нее все, что могла.

- То, что сделали ваши предшественники, и сегодня поражает своим масштабом, значением, глубиной, - обратился он к собравшимся за столом. - Всего несколько лет потребовалось, чтобы от постановки очень сложной, беспрецедентной задачи – перейти к испытаниям первого готового образца ядерного оружия, ядерной бомбы – «изделия РДС-1». Но и государство отдавало на решение неотложной задачи буквально последнее. Мне ваши коллеги рассказывали, что в те годы говорили: если атомщикам потребуется ртуть, из аптек исчезнут градусники.

Президент в неформальной обстановке выслушал рассказы о работе атомщиков в самых разных областях - от «приручения нейтрино» до проводки судов по Северному морскому пути с помощью атомных ледоколов. Когда зашла речь о работе корпорации за рубежом, он поделился уже личной историей.

- Наши коллеги в Европе отказываются от атомной энергии и тем усложняют себе жизнь, - сказал Путин. - Я как-то выступал в Германии: «атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите. Чем будете топить? Дровами? Ну и дров у вас нет, в Сибирь надо ехать!»

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