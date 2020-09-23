Массовое самоубийство китов у берегов Австралии поставило науку в тупик

Волонтеры спасают китов у берегов Австралии Фото: REUTERS

Гринд жалко

21 сентября 2020 года на песчаные отмели бухты Маккуори (Macquarie Harbour) острова Тасмания, расположенного к югу от Австралии, выбросились почти 500 простых гринд — китов-пилотов или круглоголовых китов или шароголовых черных дельфинов, как еще называют этих морских млекопитающих весом до 3 тонн, достигающих в длину 7-8 метров. Их головы и в самом деле примечательны – массивные и выпуклые. Своей верхней частью чем-то напоминают лбы пришельцев – «чужих» из одноименного фантастического фильма.

Погибли круглоголовые не все сразу – некоторых пытались спасти. Но подобные операции редко оказываются успешными. Самоубийцы не желают отказываться от своих намерений, а тех, кого удается вывести на глубину, как правило, возвращаются на мелководье. И все равно погибают. От смерти уходят единицы, в лучшем случае десяток-другой из сотен отправившихся задыхаться на суше.

Самоубийство у берегов Тасмании стало самым массовым за последнее время, - сообщает The Telegraph. Здесь и прежде киты расставались с жизнью, но не более 300 животных разом.

Увы, нынешняя трагедия отнюдь не рекордная. И сама эта бухта Маккуори не единственное гиблое место. Есть и более зловещее – бухта Golden Bay новозеландского пляжа Farewell Spit. Ночью 10 февраля 2017 года на его песчаную отмель выбросились почти 600 гринд. А всего, начиная с 2012 года, здесь убились более 900 особей. И все почему-то гринды – и в Тасмании, и в Новой Зеландии.

Круглоголовый кит, выбросившийся на берег Фото: REUTERS

Тайна, покрытая мраком

На вопрос «Чего гриндам не живется в океане?» ученые ищут ответ уже более 200 лет – с тех пор, как пришло четкое понимание: гибель китов и дельфинов неспроста носит массовый характер. Случаи начали фиксировать. Но до разгадки их природы не добрались до сих пор. Гипотез, правда, хватает. Нет хватает лишь убедительных доказательств, их подкрепляющих.

Одна из последних версий была рождена чуть ли не в день трагедии. Ее навеяла массовая гибель слонов в Ботсване. Как стало известно еще в понедельник вечером, почти 350 гигантов отравились. Их погубили яды – нейротоксины. Ядами насытили воду цианобактерии – сине-зеленые водоросли, которые в изобилии живут не только в источниках, из которых пьют слоны, но и в океане. А что если, эта океанская мелочь время от времени «туманит» своими нейротоксинами круглые китовые головы?

По альтернативной, но тоже вполне серьезной версии, отравленные цианобактериями киты прощаются с жизнью, не в силах терпеть боль в желудках.

Кто-то видит причину самоубийств в недостатке кислорода в морской воде и ее закислении. Кто-то — в той «химии», которой люди испортили мировой океан. В нем полно всякой гадости, включая пластиковые пакеты, которые легко попадают в желудки морских млекопитающих.

Существуют даже социальные гипотезы. Некоторые зоопсихологи винят вожаков. Якобы это они ведут на гибель всю стаю, решая по какой-то причине расстаться с жизнью. А гринды и, в самом деле, социальные животные, живут сообществами, которые могут насчитывать больше 1000 особей. Подчиняются вожакам.

По альтернативной социальной версии, расстаться с невыносимой жизнью решает какой-то один кит или дельфин. Не обязательно вожак – просто тяжело заболевший. Он устремляется на сушу, издавая прощальные сигналы. Сородичи в попытках отвадить больного от опрометчивого поступка, спешат ему на помощь. Но попадают на мелководье, и выбраться от туда уже не могут.

Погибли круглоголовые не все сразу – некоторых пытались спасти. Фото: REUTERS

Несколько лет назад к разгадке подключилось даже NASA - американское космическое агентство со своими идеями о том, что на поведение китов могут влиять вспышки на Солнце. Мол, они и доводят до самоубийств. Не сами, конечно, а теми геомагнитными бурями, которые обрушиваются на Землю вслед за солнечными вспышками. Возникающие в результате геомагнитные аномалии способны сбивать морских млекопитающих с толку – ведь они ориентируются по магнитному полю, а исказившись, оно вполне может завести китов туда, куда они вовсе не собирались. То есть, на отмель, где, по их разумению, должно быть глубоко, а берег – далеко.

Не исключено, что солнечные вспышки повреждают «навигационное оборудование» - эдакое расположенное в мозгу хранилище информации о береговых линиях, тех или иных маршрутах. Лишенные его, киты и прочие дельфины сходят с ума от отчаяния. Или теряют вкус к жизни.

Специалистов NASA поддерживают исследователи из Университета Дьюка. Но ни те, ни другие пока не делают окончательных выводов – набирают статистику. То есть, пытаются сопоставить события, происходящие на Солнце, с бедами в океане. Пока не всё «гладко» - перед самоубийствами в Новой Зеландии и в Тасмании наше светило было на редкость спокойным. На нем и пятна-то еле просматривались.

Все выдвинутые на сегодня предположения имеют изъяны. Но меньше всего их в так называемой шумовой гипотезе. Большинство морских биологов полагают, что «акустическое загрязнение», которое стремительно нарастало последние 100 лет, стало очень сильно досаждать китам. Вплоть до невозможности его переносить. Ведь и сами они «шумят» - используют звуковые сигналы и для общения, и для ориентации.

Посторонними звуками океан засоряют и гребные винты десятков тысяч судов, и различные приборы, издающие упорядоченные сигналы. Таких приборов полно - сонары, которыми «прощупывают» дно, эхолоты, гидролокаторы, в том числе и те, с помощью которых рыболовецкие траулеры ищут косяки рыб. Вал этой техногенной какофонии способен не только взбесить любого кита. Он еще и сбивает с толку, лишая способности ориентироваться на местности и общаться. Кит, которому картину окружающей среды рисуют звуки, словно бы слепнет, не различает береговую линию и теряется на местности.

А то, что шум, действительно, раздражает китов и дельфинов — вгоняет в стресс, американские исследователи из Бостона (New England Aquarium in Boston, Massachusetts) обнаружили еще в начале нынешнего века.

Розалинда Ролланд (Rosalind Rolland) с коллегами измерили уровень гормона стресса у китов, которые приплыли к берегам Канады (Bay of Fundy, Canada) сразу после атаки террористов на небоскребы-близнецы Всемирного Торгового Центра в сентябре 2001 года. В те дни суда почти не покидали портов – страшно было.

В результате снижения «трафика» и шума в океане стало гораздо меньше – аж на 6 децибел. Заметно снизился и уровень гормона стресса у китов. Что удалось определить, анализируя их свежие фекалии. Иными словами, киты успокоились. А прежде, значит, нервничали. Исследователи до сих пор не знают, какой уровень гормона стресса считать у китов самоубийственным, какой повышенным, а какой нормальным. Поэтому они и не утверждают, что нашли убедительное подтверждение тому, что именно аномальный шум заставляет морских млекопитающих выбрасываться на берег. Но выявленная причинно-следственная связь выглядит весьма вероятной.

Кстати, киты, которые выбросились на берег в Farewell Spit, ни чем особенно не болели. Это еще тогда проверил доктор Стюарт Хантер (Dr Stuart Hunter) из местного Университета Мэссея (Massey University), вскрыв погибших животных. Наверняка, подобные исследования проведут и австралийцы.

Ученые пытаются понять «мотивы» почти 500 животных, которые покончили с собой Фото: REUTERS

Ничем сердце пока не успокоится

Кто знает, возможно, какой-то одной причины самоубийств китов и дельфины нет вовсе. Да и сознательно ли они расстаются с жизнью? Или становятся жертвой некого стечения обстоятельств? Что тоже загадочно. И непонятно.

Некоторые исследователи вполне логично полагают, что до трагедии могут доводить сразу несколько факторов - изгиб береговой линии, рельеф дна, географическое положение, господствующие течения, характер приливов и отливов. А техногенные вмешательства усугубляют всё это. Включая воздействие Солнца, как предполагают в NASA.

Ученые продолжают разбираться в надежде когда-нибудь предотвращать трагедии с нашими вероятными братьями по разуму, проживающими в океане. Или хотя бы знать, как и когда к ним готовится.