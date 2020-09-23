В России изменились правила для тех, кто возвращается с зарубежных курортов

Для прибывающих из-за рубежа добавляется еще одно требование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор изменил правила для российских туристов, возващающихся с заграничных курортов. До сих пор надо было сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результат на сайт Госуслуги в течение 72 часов после прибытия на родину. За трое суток нужно уложиться со всеми пунктами: и сдать анализ, и получить результат, и отчитаться на Госуслугах.И это все остается. Но добавляется еще одно требование.

Оно введено постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой, опубликованным в среду, 23 сентября, и дополняет постановление главного санитарного врача "О социально-эпидемиологическом благополучии населения":

"До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)".

Что это значит? После того, как вы сдали анализ, нужно ждать результатов дома, не ходить в на работу, в магазин, не ездить в общественном транспорте. В общем, самоизлироваться. А как это делается, все отлично помнят — забыть такое сложно.

При этом сделать ПЦР-тест путешественники могут где угодно – прямо в аэропорту, в районной поликлинике (если заранее записались, иначе не уложиться в 72 часа), в любой частной лаборатории.

Роспотребнадзор к обязательному ПЦР-тесту добавил также самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропортах после каждого рейса из Турции в лаборатории выстраиваются очереди. Многим пассажирам удобнее сдать анализ сразу, что называется, не отходя от кассы. Теперь, видимо, желающих станет еще больше. В воздушных гаванях делают экспресс-тесты, результат известен уже через час. То есть нововведенная самоизоляция, по сути, сведется к тому самому часу – только домой доехал, проверил электронную почту, если результат отрицательный – все, самоизоляция закончена.

Не очень понятно, правда, как быть с дорогой из аэропорта домой на “Аэроэкспрессе”, автобусе, маршрутке? С пассажирами, которые летят стыковочными рейсами или едут домой на поезде? Получается, нельзя и общественным транспортом пользоваться, пока нет результатов теста? Сидеть в аэропорту, где тоже много людей? Этот нюанс санитарное ведомство не разъяснило.

Многие лаборатории в Москве и Подмосковье тоже делают тесты быстро – ответ дают в течение нескольких часов. В этом случае самоизоляция, в зависимости от того, когда вы сдали мазок, продлится максимум один рабочий день.

Однако множество клиник, в том числе частных, сообщают о результатах лишь через 2 – 3 дня. Так что придется либо договариваться с работодателем о дополнительных днях отпуска, либо трудиться удаленно.

Нарушителям, слетавшим за границу и не сдавшим тесты, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, напоминают в Роспотребнадзоре.Если же эти действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, штрафа может вырасти до 150 -300 тысяч рублей.

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