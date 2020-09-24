Ученые: при повторном заражении коронавирус протекает еще тяжелее

Реинфекция, то есть повторное заражение коронавирусом, вполне возможна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четверо медицинских работников из индийского города Мумбаи первый раз подхватили коронавирус в конце весны — начале лета. Симптомы были достаточно легкими, госпитализация не понадобилась. В июле анализ показал в крови переболевших антитела к COVID-19. Но буквально через месяц снова появились характерные признаки ковида, и на этот раз они были тяжелее, чем прежде. Пациентов госпитализировали, снова обследовали и подтвердилось: опять ненавистный коронавирус!

Чтобы убедиться, не «отголоски» ли это предыдущего инфицирования, было проведено тщательное исследование генетического материала возбудителя болезни: полногеномное секвенирование вируса. Оказалось, у всех четверых индийцев точно повторное заражение: геномы вирусных частиц заметно отличаются от тех, что были при первой встрече с ковидом.

О риске заболеть во второй раз ученые уже предупреждали, задокументированный случай был, в частности, в Гонконге. Однако до сих пор не было пугающих данных, что при повторном заражении болезнь протекает тяжелее. Казалось бы: если организм уже встречался с вирусом, какой-никакой иммунитет есть, и при новом столкновении инфекция должна переноситься легче. Разобрать «индийский парадокс» мы попросили постоянного научно-медицинского консультанта «КП», иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

Николай Крючков.

ВИРУС МЕНЯЕТСЯ, И ЗАЩИТА ОСЛАБЕВАЕТ

- Прежде всего, надо уточнить: у повторно заболевших медработников из Мумбаи инфекция хоть и протекала тяжелее, но не было ни воспаления легких, ни дыхательной недостаточности, ни цитокинового шторма, - говорит эксперт. - По всей видимости, их госпитализировали из-за других признаков, которые, например, по российским рекомендациям сами по себе вряд ли могут быть основанием для помещения в больницу. У индийских больных была высокая температура, головная боль, боли в мышцах. При этом, как отмечается в научной публикации, все они молодые люди, которые заведомо менее подвержены тяжелым осложнениям COVID-19.

- Исходя из новых данных, мы можем выделить три предпосылки повышенного риска повторного заражения (реинфекции) коронавирусом, - продолжает эксперт. - Первая – особенность иммунной системы. По предварительным данным, примерно у 5 -10% населения уже через 2-3 месяца после перенесенной инфекции количество защитных антител заметно падает. И, хотя сохраняются иммунные клетки памяти (клеточный иммунитет), иммунная защита от COVID-19 у таких людей может быстро ослабевать.

Второй важный нюанс: работа индийских ученых в очередной раз подтверждает, что в результате мутаций при передаче вируса от человека к человеку может изменяться его антигенный состав. Проще говоря, отдельные фрагменты (антигены) коронавируса, на которые натренировалась иммунная система при первой встрече, меняются. Из-за этого организм хуже распознает обновленного врага при повторном столкновении, иммунная защита слабее, а шансы заболеть выше.

Наконец, третье обстоятельство: судя по описанной ситуации в Мумбаи, риск новых заражений у переболевших людей во многом связан с нахождением в условиях повышенной вирусной нагрузки. В Индии это были медработники, которые постоянно находятся в контакте с пациентами. А с учетом того, что место их работы - больницы, речь еще и о контактах с наиболее тяжелыми ковидными больными, выделяющими наибольшее количество вируса.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

По мнению Николая Крючкова, наиболее важными можно считать такие выводы из исследования:

- Реинфекция, то есть повторное заражение коронавирусом, вполне возможна.

- Такие случаи в течение первого полугода после заражения наблюдаются редко, это буквально единичные инциденты. «Подчеркну: пока мы можем говорить только о кратко- и среднесрочной перспективе, что будет через год, полтора или два после перенесенной болезни – непредсказуемо. Скорее всего, через год частота реинфекции станет вполне заметной уже в широкой клинической практике», - отмечает эксперт.

- По-прежнему нет подтверждений, что COVID-19 может переходить в хроническую форму. Поскольку при повторных заражениях четко доказано инфицирование новыми «версиями» вируса.

- Более тяжелая форма заболевания во второй раз была у тех, кто находился среди большого количества больных людей (медработники).

«Думаю, что чаще повторное заражение все же вызывает более легкую форму болезни, чем в первый раз. Просто многие люди могут вообще не придавать значение тому, что покашляли пару дней или температура чуть повысилась. И такие случаи просто почти не фиксируются в рамках исследований», - поясняет Николай Крючков. Однако, даже те, кто повторно переносит инфекции совсем легко, не перестают быть ее распространителями, подчеркивает эксперт. Поэтому нельзя расслабляться и отказываться от масок, санитайзеров, дистанцирования и других мер, уповая на то, что «уже переболел и точно не заразен».

КСТАТИ

На данный момент обнародован так называемый препринт научной публикации индийских исследователей в авторитетном международном журнале «Ланцет». Это значит, что работа еще не рецензирована независимыми научными редакторами, по сути — достоверность выводов досконально не проверена. Так что полностью доверять этим данным мы пока не можем, предупреждает Николай Крючков.

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