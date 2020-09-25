Как Челябинская область строит крутые школы и современные клиники

Губернатор Алексей Текслер 1 сентября побывал в самой современной школе Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Чтобы обойти здание новой школы, или, как сейчас принято говорить, образовательного центра, в микрорайоне «Парковый» в Челябинске, заглянув в каждый кабинет, потребуется 3,5 часа. Это самая большая школа в УрФО: проектная мощность здания — 1,5 тысяч мест в одну смену. Уже сейчас здесь две тысячи учеников: район — самый молодой в миллионном городе.

ФОРУМ-ЗОНА ВМЕСТО АКТОВОГО ЗАЛА

Стройка здания площадью более чем 30 тысяч квадратных метров началась три года назад. Деньги пришли по национальному проекту «Образование». Цена вопроса — 1,5 миллиарда рублей, с учетом дорогостоящего оборудования. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держал важный вопрос сроков и темпов строительства на контроле.

Новая школа рушит привычные представления о типовом здании со скучным помещением актового зала, например. Вместо него — огромная форум-зона, свет в которую льется из стеклянного потолка. Есть прекрасное мультимедийное оборудование: можно проводить мероприятия в формате видеоконференцсвязи внутри школы и устраивать телемосты с другими образовательными учреждениями.

В коворкинг-зоне можно посидеть в тишине, позаниматься. Есть прекрасный тренажерный зал, «упакованный» классными тренажерами на все группы мышц; плюс, четыре спортивных зала. А во дворе — прекрасное футбольное поле. Огромная столовая — на 700 мест.

В День знаний в школе побывал губернатор. В форум-зоне гостя ждали ученики 11 класса. С помощью телемоста студия связалась со всеми классами школы и другими образовательными организациями. Детям выпала классная возможность задать главе региона волнующие их вопросы. Например, о перспективных в недалеком будущем профессий для Челябинской области.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАДИЦИОННЫМ ОСНОВАМ

Одной из перспективных направлений глава региона считает, например, профессию IT-медика: нужно обладать современными знаниями, владеть технологиями, потому что оборудование в больницах Челябинской области сейчас настолько непростое, что нужно обладать компьютерными знаниями, чтобы им пользоваться. Это большой вызов для региональной системы образования — дать такой набор знаний, чтобы область развивалась. Вместе с руководством вузов прорабатываются вопросы открытия новых актуальных направлений обучения студентов.

Губернатор подчеркнул, что основа экономики региона — развитая промышленность: металлургия, обрабатывающая промышленность, атомная энергетика. Развитие традиционных сфер связано с учетом всех современных технологий, и они уже внедряются.

В ближайшем пригороде Челябинска в рекордно короткие сроки строится современная инфекционная клиника. Фото: gubernator74.ru

РАСХОДЫ БУДУТ РАСТИ

В этом году по нацпроекту в Челябинской области откроют три школы. Кроме Челябинска — в новом микрорайоне Магнитогорска, на тысячу мест, и в поселке Славино Красноармейского района. Начато строительство еще шести школ.

В этом году совокупный бюджет сферы образования в Челябинской области составляет более 48 млрд рублей, это более четверти всего областного бюджета. И, по заявлению главы региона, сокращать эти расходы область не будет, напротив, они будут увеличиваться.

1 сентября в Челябинской области открылись все школы региона. За парты сели 420 тысяч учеников. В том числе, 48 тысяч первоклассников.

Все образовательные организации работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для недопущения распространения COVID-19. Используются барьерные профилактические методы. В школах установлены санитайзеры, применяется бесконтактная термометрия, в кабинетах обеззараживается воздух рециркуляторами. Практикуется ступенчатое расписание, когда учебных день классов начинается в разное время. В особом режиме работают школьные столовые.

Все школы Челябинска кормят горячими обедами учеников. Малышей 1-4 классов — бесплатно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА ДЛЯ ВКУСНОГО ОБЕДА

Кстати, о столовых. Выполняя поручение президента России, регион подготовил все школы к обеспечению горячим питанием учеников. 182 тысячи ребятишек из 1 — 4 классов получают горячее питание бесплатно. Цена вопроса — 755,4 млн рублей (612 млн руб из федерального бюджета и 143,5 млн. руб из областного). Кроме того, региональный бюджет выделил 299 млн руб на новое оборудование для пищеблоков школ.

В Челябинской области по решению губернатора в младшей школе сохранена программа «Школьное молоко». Как и в прошлом учебном году, дети в начальных классах получают стакан витаминизированного продукта. Новинка пришлась по вкусу детям, положительно оценена родителями.

— Все отметили, что такого не было с советских времен. Это здоровье наших детей. Кроме того, программой «Школьное молоко» мы поддержим местных производителей, — сказал губернатор.

ДЕТСКИЙ ЧАС

Но современное образование — это детсады. По национальному проекту «Демография», в рамках государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», регион строит и выкупает беспрецедентное число зданий детсадов. До конца года будет построено шести садиков, таких долгожданных для родителей, в новых микрорайонах. Еще семь зданий будет выкуплено у застройщиков в Челябинске и Копейске. Итого — 13 объектов.

Один из садиков, на 290 мест, в конце сентября открылся в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд. Это — третий сад, который строится в огромном районе. Четко по графику в микрорайоне возводится здание в три этажа, на 380 мест. Сдача важного объекта — 2021 год.

Всего же в регионе в нынешнем году стартовало строительство 12 дошкольных учреждений в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Аргаяшском районе, Карталах.

Как подчеркнул губернатор, развитие системы дошкольного образования — один из приоритетов правительства Челябинской области. Градостроительная политика на Южном Урале сейчас комплексная: жилье возводится параллельно с социальной инфраструктурой — детсадами, школами, объектами здравоохранения. Садики Южного Урала тоже работают с соблюдением профилактических мер по нераспространению коронавируса.

НОВАЯ КЛИНИКА — В БЛИЖАЙШЕМ ПРИГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКА

Атаку COVID-19 регион отразил достойно: было развернуто более 4 тысяч мест в ковидных госпиталях: больницы оперативно перешли в новые условия работы. Сейчас большинство лечебных учреждений вернулись к привычному профилю, но в любой момент возможен переход на «военные рельсы».

В этом году по распоряжению губернатора финансирование системы здравоохранения было увеличено на 25 %, или почти на 4 миллиарда рублей.

Челябинская область строит современные объекты не только по линии национальных проектов, с федеральным финансированием. По распоряжению губернатора из бюджета региона выделено дополнительно 2,5 млрд. руб. на возведение современной инфекционной больницы.

Никогда еще не было в регионе таких ударных по темпам строек. До декабря больница откроется на территории индустриального парка Малая Сосновка, в ближайшем пригороде Челябинска. Проектная мощность — 100 боксов, в том числе — 18 реанимационных. В случае необходимости госпиталь развернет 482 койки.

Здание возводится по модульному принципу, и каждое его крыло может использовать для лечения больных с различными инфекциями. Будут операционные для лечения коморбидных инфекционных пациентов — с сочетанными патологиями.

Современные больничные комплексы проектируются в Златоусте и Нязепетровске.

Цифра

1,5 миллиона рублей получают в Челябинской области участники программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», отправляющиеся работать в глубинку.

По распоряжению главы региона решившим работать в отдаленных населенных пунктах медикам выплачиваются дополнительные подъемные: миллион рублей — врачи, 500 тысяч — фельдшера.

Обязанность участника программы — отработать по контракту, заключенному с региональным минздравом, пять лет.