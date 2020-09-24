Сын Байдена получил $3,5 миллиона от Елены Батуриной

Согласно отчету, инвестиционно-строительная корпорация «Интеко», возглавляемая вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, имела некие связи с Хантером Байденом Фото: Евгения ГУСЕВА

Комиссия по расследованию под руководством председателя комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства опубликовала 87-страничный отчет, в котором, в частности, содержатся сведения о получении Хантером Байденом, сыном кандидата в президенты Джозефа Байдена, $3,5 миллионов от самой богатой женщины России Елены Батуриной.

Согласно отчету, инвестиционно-строительная корпорация «Интеко», возглавляемая вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, имела некие связи с Хантером Байденом. В документе этот момент не конкретизируется, а отношения компании с сыном тогдашнего вице-президента описываются как «финансовые».

Сенатская комиссия утверждает, что в 2015 году Байдену было отправлено более десяти банковских переводов с пометкой «Соглашения о займе» на имя компании BAK USA, которая занималась выпуском планшетов и в прошлом году была признана банкротом. При этом подавляющее большинство переводов изначально ушли в Rosemont Seneca Thornton – инвестиционную компанию, которая была основана Хантером Байденом и Крисом Хайннцем (приемным сыном Джона Керри, занимавшем в то время пост госсекретаря США) и лишь затем были перенаправлены в BAK USA.

Представитель Джо Байдена Эндрю Бейтс уже успел прокомментировать результаты расследования, объявив их «иностранной атакой на выборы». По мнению Бейтса, Рон Джонсон пытается отвлечь Сенат США от проблем в стране, в частности, от неумения нынешних властей справиться с пандемией.

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