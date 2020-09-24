Владимир Минеев: В моего героя мог превратиться любой спортсмен, у кого не сложилась карьера

Чемпион Fight Nights Global снялся в фильме «Русский рейд» в роли главного захватчика

1 октября на экраны выходит фильм «Русский рейд» - история рейдерского захвата завода. Известный боец смешанных единоборств Владимир Минеев сыграл в боевике одну из основных ролей. «КП» спросила у чемпиона Fight Nights Global, как он попал в кино и как согласил на роль главного рейдера. А заодно о планах выступать UFC и стать губернатором Ульяновской области.

«Я ТОЖЕ УСПЕЛ НА РАЗБОРКАХ ПОСТОЯТЬ РЯДОМ СО СТАРШИМИ ТОВАРИЩАМИ»

- Как вас из ринга занесло в кино?

- Это не первая моя история, связанная с кино. Я принимал участие в съемках фильма «Воин» Бондарчука, были съемки в клипах у Джигана и Юлии Савичевой, у Саши Белого. Но это первая серьезная роль в кино. Это получилось благодаря давнему моему знакомству с режиссером Денисом Крючковым. Так получилось, что одного из героев своего фильма он увидел во мне.

- Вам принесли сценарий, вы сразу сказали: я готов?

- Еще до сценария мне рассказали, о чем фильм, и я понял – а это неплохо! А когда прочитал сценарий, меня ничего не оттолкнуло.

- Несколько спойлеров. Вы там кто?

- Главный из команды рейдеров, которых привлекли для того, чтобы отжать завод.

- Отрицательный герой?

- Можно вечно спорить о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Но в такого героя мог превратиться и я, и вообще любой спортсмен, у которого не сложилась карьера. А плохой или хороший… Робин Гуд – плохой или хороший? Тот, кто грабил богатым, и помогал бедным?

- А на разницу жил.

- Ага. В лесу, правда. Так что пусть зрители сами определят, кто для них этот герой.

- Вам – 30. Вы 1990-е не застали. Но, может быть, вас звали тоже поддержать кого-то в серьезных разговорах?

- И не только в разговорах. Это в Москве другое время. А в городах, откуда ребята, которые в нашем фильме оказались в группе рейдеров, 90-е и не заканчивались. Ульяновск, Саранск, Хабаровск… За каждой секцией в таких городах часто стоит какой-то дядька, который помогает ребятам поехать на соревнования, а потом просит их поприсутствовать, постоять рядом в нужный момент. И львиная доля ребят, которых в спорте не пошло, оказываются в таких организациях, прозрачность которых вызывает большие сомнения. Это одна из причин, почему я захотел сниматься в такой роли.

- То есть и вам приходилось постоять рядом в нужный момент?

- Да, рядом со старшими товарищами. Улица живет по своим законам. На ней мы выросли, она - в нас, ты от нее никуда не денешься.

- И о чем думали в тот момент, когда «стояли со старшими товарищами»?

- Что не хочу так. Что надо заниматься своим высокооплачиваемым делом, тем, что умею. Поэтому и ушел в профессиональный спорт.

1 октября на экраны выходит фильм «Русский рейд» - история рейдерского захвата завода.

«КУЛАК ПРЕВРАЩАЛСЯ В СПЛОШНОЙ СИНЯК»

- Когда я смотрю художественные фильмы, где актеры пытаются играть профессиональных футболистов, мне становится смешно. А вам не смешно, когда вы видите драки в кино?

- Я вырос на фильмах с Джеки Чаном, так что привык. И если в кино драки будут очень реальными, с актерами совсем будет все плохо. Но у азиатов действительно чересчур размашистые движения и много отыгрышей. У индусов в Болливуде вообще человек может отмахаться бананом от армии, и самому главному из них в танце перерезать горло тем самым бананом. Американцы, смотрю, все больше и больше приближаются к реальности. Но у них единоборства развиваются очень здорово. Мы, конечно, стремились тоже сделать очень хорошо. У нас собран коллектив спортсменов, не ниже кандидатов в мастера. У нас очень талантливый постановщик – Константин Адаев, с которым мы иногда прямо на площадке придумывали боевые сцены.

- Никого не зашибли?

- Травмы были. Я не понимал, как будет сложно. У нас был 21 съемочный день, и к последнему из них у меня было столько травм, как после подготовительного к реальному бою ММА. Полдня ты отрабатываешь сцену, следующие полдня снимаешь. Все это время падаешь, отыгрываешь, бьешь… Например, долго снимали сцену, где я должен был кулаком лупить в железный шкаф. Делать надо было акцентированно, артистично и у меня под конец дня кулак был в сплошном синяке.

- Ваш любимый фильм?

- Был «Форрест Гамп». Теперь - «Русский рейд».

БОЯ С ЕМЕЛЬЯНЕНКО НЕ БУДЕТ: ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ?

- Что с вашим боем с Александром Емельяненко?

- Ничего. Боя не будет.

- Почему?

- Потому что самого Емельяненко нет на радарах. Его нет в природе, вы поймите. Он пропал. Зачем драться с человеком, который пропал? Который не готовится к боям? Который занят не спортом, а неизвестно чем? Я хочу биться с нормальной оппозицией. Так что мы сейчас ведем переговоры с одним известным представителем единоборств. Надеюсь, все случится в октябре-ноябре. Возможно, в декабре. А что касается смешанных единоборств, защиты пояса, я вызвал на бой Магомеда Исмаилова. Чтобы поставить точку в нашем давнем противостоянии. У него есть незаконченные дела в АСА, я его призвал заканчивать их побыстрее, и драться. Тем более есть за что.

Известный боец смешанных единоборств Владимир Минеев сыграл в боевике одну из основных ролей.

- Вы о деньгах?

- У каждого своя мотивация. У кого-то деньги, у кого-то желание драться с лучшими. Если он считает себя лучшим, если называет себя космонавтом, пусть дерется со мной – я же чемпион.

- У вас эта история с Исмаиловым достаточно давно длится…

- Да уже у кого-то дети успели вырасти. Так что надо заканчивать. Но мои планы одним этим боем не ограничиваются. Я сейчас серьезно прорабатываю вопрос перехода в UFC. Общаемся с менеджерами, делаю визу. В начале следующего года, надеюсь, буду уже там.

У МЕНЯ РЕЙТИНГ ВЫШЕ, ЧЕМ У ГУБЕРНАТОРА

- У вас большие планы. Вы снялись в кино, у вас успешная спортивная карьера. И вы недавно сказали, что собираетесь стать губернатором Ульяновской области. Вы это серьезно?

- Я не вижу ничего смешного. Есть же пример перед глазами – Бату Хасиков. Человек был чемпионом мира по кикбоксингу, снимался в кино. А потом стал главой Калмыкии. Чем я хуже? Не обязательно в Ульяновской области. Может, я в Москве буду полезнее? Да здесь и попроще, здесь люди другие. А в Ульяновске… Вот я приехал туда после того, как завоевал чемпионский титул, и из чиновников ладно никто встретил – даже не позвонили. Нет чтобы в школы какие позвать, детям про спорт рассказать. Показать им, что вот есть ребята, такие же как вы, из этого же города, которые с вами по одним улицам ходят – и вы так же можете добиться успеха. Не-а, нет этого. Знаете, почему?

- Почему?

- Потому что мой рейтинг популярности перебивает рейтинг популярности губернатора. Меня встречали ребята с моего района, меня встречали из военной части, где я служу, и представили перед батальоном. На чиновниках свет не сошелся. Если бы на них ориентировались, никогда бы не стал тем, кем стал. Если мне надо быть в боксерских перчатках, чтобы об Ульяновске узнавали – я буду выходить в перчатках. Если надо стать губернатором - стану губернатором.

- Пять вещей, которые вы бы сделали, если бы стали губернатором?

- Первое – школы. Запретил бы в школьных столовых отдавать на аутсорсинг питание. Второе – поднял бы зарплаты учителям. Третье – медицина. Четвертое – опять бы пустил в дальние районы автобусы, чтобы люди не чувствовали себя забытыми. И поставил бы больше мусорных баков по городу. Я серьезно – если ты хочешь, чтобы люди были хоть чуточку более культурными, ты должен дать им эту возможность. И тут вы должны задать мне первый вопрос про все это – где взять на перечисленное деньги.

«КП» спросила у чемпиона Fight Nights Global, как он попал в кино и как согласил на роль главного рейдера.

- Считайте, задал.

- Я бы сделал так, чтобы богачи этого города достали свои деньги и тратили на нужды общества.

- И как это сделать? Как в фильме?

- В фильмах есть сказка, а есть и правда. Есть механизмы, поверьте. Только тут думать нужно не о себе, а о людях. Тех самых, с которыми ты рос в одном дворе, с которыми ты ходил в одну школу, чьи родители тебе помогали, тебя лечили и тебя учили. А то, знаете, часто люди, которые становятся чиновниками и депутатами, уходят в какое-то свое пространство. Как будто не он 15 лет назад сидел у меня на кухне и ел мамкин борщ.