«Непрерывно и безболезненно»: в России появилась новейшая разработка для контроля показателей глюкозы у больных диабетом

Фото предоставлено Medtronic

- Начиная со второй половины ХХ века и уже в XXI веке темпы роста заболеваемости сахарным диабетом стали огромными. Появилось понятие «эпидемия диабета», - рассказывает диабетолог, доктор медицинских наук, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. - По последним данным в мире живет более 463 миллионов людей с диабетом всех типов.

В эпоху коронавирусной инфекции тема диабета приобрела повышенную актуальность, отмечает эксперт. «Оказалось, что люди с этим заболеванием в группе риска. Причем не потому, что сам факт диабета сделал их уязвимыми, а потому, что они не очень хорошо контролируют свой диабет. А именно - не поддерживают уровень глюкозы, сахара крови в тех пределах, которые рекомендуют врачи. Повышенный уровень глюкозы приводит к снижению общего иммунитета. Значит, и защиты против коронавирусной инфекции», - поясняет доктор Майоров.

«ДЕТСКИЙ» ВОПРОС

У взрослых преобладает диабет 2-го типа, а вот дети чаще страдают «сахарной болезнью» 1-го типа.

- По данным Международной федерации диабета на сегодня в мире зарегистрировано более 1 млн. детей и подростков с сахарным диабетом, - говорит доктор медицинских наук, доцент кафедры детской эндокринологии Института высшего и дополнительного профессионального образования, заведующий детским отделением сахарного диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России Дмитрий Лаптев. - Более 95% всех случаев у детского населения – диабет первого типа, раньше его называли инсулинозависимым. Ежегодно этот диагноз ставят 100 тысячам детей. Увы, заболеваемость растет на 3-4% в год, и прогнозируется дальнейшее повышение.

В России на 2019 год зарегистрировано более 48 тысяч детей с сахарным диабетом, 97% из них — с диабетом 1-го типа. «И только 20-25% среди всех детей имеют приемлемый уровень контроля уровня глюкозы в крови! - подчеркивает врач. - Сейчас, в контексте эпидемиологической обстановки, когда ограничена доступность медпомощи, особенно остро стоит вопрос поиска новых решений, новых подходов для изменения ситуации. Чтобы и у детей, и у взрослых была возможность эффективного контроля уровня глюкозы и предотвращения потенциальных рисков, связанных с осложнениями сахарного диабета».

ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ — НА ТВОЕМ СМАРТФОНЕ

Как рассказали эксперты, такая возможность появилась благодаря достижениям современной науки и медицины. Речь идет о новейшей разработке — системе непрерывного мониторинга глюкозы производства компании Medtronic. Российским пациентам с диабетом эта система стала доступна совсем недавно, с лета 2020-го года, когда она была зарегистрирована в нашей стране.

Информация об уровне глюкозы в крови, полученная с помощью сенсора, который прикреплен к телу пациента, передается на смартфон. Пользователь может увидеть все данные, скачав соответствующее приложение для смартфона, входящее в систему мониторинга, - такова, если коротко, суть работы устройства.

«По сравнению с другими технологиями контроля уровня глюкозы эта система имеет ряд ключевых особенностей, - отмечает Дмитрий Лаптев. - В первую очередь, это возможность передавать данные на абсолютно любые устройства. Человеку не нужно носить с собой какой-то особый аппарат, он может использовать свой смартфон». Более того, информация об уровне глюкозы в рамках новой системы может передаваться с разрешения пользователя на пять разных устройств: и родителям ребенка с диабетом, и по договоренности лечащему врачу, и т.д.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Новая система позволяет в реальном времени мониторировать глюкозу с частотой 288 измерений в сутки, - продолжает Дмитрий Лаптев. - Благодаря такой частоте мы можем полностью контролировать состояние гликемии.

Кроме того, что система позволяет видеть показатели в реальном времени, очень важна возможность дистанционного наблюдения за уровнем глюкозы, подчеркивает эксперт. «Особенно удобно это в случае с маленькими детьми — их можно спокойно отпускать в детский сад, школу и следить за состоянием, при необходимости связываться и давать рекомендации, участвовать в контроле сахарного диабета», - поясняет доктор Лаптев.

Еще одно важное преимущество для маленьких пациентов — возможность непрерывного мониторинга уровня глюкозы абсолютно безболезненно, без прокола пальцев, как это происходит с случае с традиционными глюкометрами. Проколы дискомфортны даже для взрослых, что уж говорить о травмировании кожи до 8 — 9 раз в сутки в детском возрасте. Новая разработка избавляет от такой необходимости.

Фото предоставлено Medtronic

БУДЬ В КУРСЕ

Одна из уникальных особенностей новой системы заключается в возможности прогнозирования неблагоприятных эпизодов, что позволяет избежать их.

- На основе непрерывного мониторинга уровня глюкозы компьютерный алгоритм строит графики. Они позволяют определить риск слишком низких и слишком высоких показателей глюкозы, - поясняет Александр Майоров. - Примерно за час до того, как может произойти неблагоприятное событие, сам пользователь или родители ребенка получают предупреждение. Остается достаточное количество времени, чтобы принять необходимые меры (поесть, принять лекарство и т.д.). Безусловно, это очень важно в контексте лечения сахарного диабета.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Для поддержания здоровья ребенка с диабетом ключевым элементом является достижение стабильных целевых показателей глюкозы, - говорит Дмитрий Лаптев. - Факторы, которые влияют на показатели гликемии у детей, могут быть сложны для точного учета. Сахарный диабет у пациентов детского возраста характеризуется достаточно нестабильными показателями. В этих условиях для нас важно иметь возможность контролировать ситуацию, и разработки нового поколения позволяют делать это эффективно и комфортно.